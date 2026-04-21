Caso Edith Guadalupe: Juez paraguayo denuncia “terrorismo mediático” 

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se dijo víctima de “terrorismo mediático” por la difusión de un video en que se observa el presunto acoso a una joven en un elevador en del edificio en Revolución 829, donde se registró el feminicidio de Edith Guadalupe.

Categóricamente niego todas esas publicaciones, no entiendo como se dan estas circunstancias mas que utilizar un término contundente que para mí sería un terrorismo mediático”, señaló en una entrevista a TV Justicia, de Paraguay.

Cazú afirmó “de manera contundente y tajante”, que entre los días 15 y 17 de abril, él se encontraba en Paraguay. “No he salido”, subrayó.

En esos días estuve cumpliendo mis labores como magistrado desde temprana hora, prueba de ello podemos acudir al sistema Judisoft, en el que contamos con expedientes electrónicos, hora de la firma de las resoluciones respectivas”, agregó.

No tengo ninguna relación en las publicaciones en las que se están haciendo referencia”, insistió.

El magistrado reiteró que dichos contenidos carecen de veracidad e inducen a error, por lo que rechazó su difusión. Asimismo, puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y de las autoridades competentes la circulación de estas publicaciones, a fin de su evaluación en el ámbito institucional.

Difusión de un video genera confusión

Un video viral difundido en plataformas digitales desató controversia al mostrar a una pareja ingresando a un elevador en un edificio. En las imágenes, se observa cómo el hombre realiza un tocamiento de carácter sexual, lo que provoca incomodidad visible en la mujer.

A partir de este material, usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la identidad del sujeto, señalando un supuesto parecido con un juez de origen paraguayo. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado dicha identificación, por lo que se mantiene como una versión no verificada.

Además, el video ha sido cuestionado por su carácter incompleto y presuntamente censurado, lo que ha incrementado la desinformación en torno al caso.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú. Suprema Corte de Justicia de Paraguay

La Fiscalía de CDMX aclara el temas del video

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino para frenar la especulación y aclaró que el material difundido no está relacionado con la desaparición y feminicidio de Edith Guadalupe Valdés.

De acuerdo con el análisis oficial, el video presenta un sello de tiempo del 7 de abril de 2026, es decir, ocho días antes de la desaparición de la joven. Asimismo, la autoridad precisó que la mujer que aparece en las imágenes no es la víctima.

Este posicionamiento busca contener la propagación de información incorrecta y enfocar la atención en los avances reales de la investigación.

Un vigilante detenido

En paralelo, la Fiscalía capitalina informó la ejecución de una orden de aprehensión contra Juan Jesús “N”, quien se desempeñaba como vigilante del inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, en la Ciudad de México.

Según la autoridad, existen indicios biológicos y otros datos de prueba que lo señalan como probable responsable del feminicidio. Entre los elementos clave se encuentra evidencia de que las cámaras de videovigilancia habrían estado desconectadas durante el periodo en que la víctima ingresó al edificio.

Además, el imputado contaba con acceso al sistema de seguridad, lo que refuerza las líneas de investigación sobre su posible participación en los hechos.

Será el miércoles 22 de abril de 2026 cuando se determine si Juan Jesús “N” es vinculado a proceso. La resolución se dará luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional, lo que concede un plazo de 144 horas para la presentación de pruebas adicionales.

Este proceso marcará un punto decisivo en la búsqueda de justicia para Edith Guadalupe Valdés, en un contexto donde la información verificada resulta clave frente a la viralización de contenidos no confirmados.

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