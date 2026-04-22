Secretaría de las Mujeres capacita personal rumbo al Mundial 2026

Del 17 de febrero al 20 de abril, personal de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional fue capacitado para garantizar una vida libre de violencias e igualdad en contextos masivos, interculturales y multilingües

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, pone a disposición de la población femenina la línea 079 opción 1, donde recibirán atención en los idiomas español e inglés

Como parte de las acciones para evitar la violencia de género, la Secretaría de las Mujeres capacitó a 26 mil 674 servidores públicos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional que atenderán a turistas durante el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá lugar en nuestro país el próximo mes de junio.

La Coordinación de Cambio Cultural y Desarrollo de Capacidades de la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva informó que, del 17 de febrero al 20 de abril del año en curso, personal de estas secretarías recibió información para garantizar una vida libre de violencias e igualdad en contextos masivos, interculturales y multilingües.

La estrategia que implementará el Gobierno de México durante la justa deportiva dotará de herramientas a las y los servidores públicos para que sepan cómo actuar y qué no hacer antes, durante y después de alguna eventualidad, así como para delinear las rutas de atención.

Estas capacitaciones se mantendrán hasta que inicie el Mundial de Fútbol, para que las y los servidores públicos que estarán atendiendo al público cuenten con las herramientas necesarias.