Sarampión suma 16 mil 380 contagios en México; piden intensificar vacunación

México todavía enfrenta el riesgo de perder su certificación de país libre de sarampión que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS), si es que no detiene el brote que inició en febrero del año pasado, señaló Leticia Belmont Martínez, presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría (AMP).

Indicó que se debe intensificar la vacunación para reducir el número de casos, porque mientras existan personas que presenten la enfermedad se mantendrá un alto nivel de contagiosidad.

La especialista agregó que actualmente y en primera instancia, los niños de 1 a 4 años de edad son los más afectados. Y en segundo lugar le siguen los adultos de 25 a 29 años.

“¿Y qué es lo que hace que se dispare? El alto riesgo de contagiosidad. Una persona que tiene sarampión puede contagiar a 17 personas. Entonces por cada paciente positivo de sarampión podemos tener 17 más y esto se vuelve imparable”, expuso.

Cabe señalar que será el próximo mes de noviembre, cuando la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita de la OPS, evaluará el desempeño de México para frenar la propagación de esta enfermedad viral y en consecuencia decida si mantiene o retira la certificación que hoy se tiene.

Durante un webinar organizado por Sanofi, en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, Leticia Belmont agregó que es necesario que las campañas de vacunación se pongan como objetivo llegar a niveles óptimos, no solo para evitar el sarampión, sino para detener los contagios de otras enfermedades prevenibles.

“Es urgente e indispensable que no solo México, sino todos los países de las Américas podamos alcanzar al menos 90 % de cobertura en vacunación”, indicó la presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría.

CONTAGIOS DE SARAMPIÓN AUMENTAN A 16 MIL 380

Al corte del 21 de abril, México sumó 16 mil 380 casos y 36 muertes por sarampión, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud.

9 mil 808 de estos contagios ocurrieron en lo que va del año.

Las 32 entidades del país han notificado casos. No obstante, Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número en lo que va del año.

Con 5 mil 643 pacientes, la entidad Jalisciense siguió encabezando la lista. La capital del país reportó 818 casos y la entidad Chiapaneca 774.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud informó que del 1 de enero al 17 de abril se aplicaron 36 millones 411 mil 751 vacunas gratuitas contra sarampión a nivel nacional.

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JCS