Abuso del poder

Hoy, que se ha “puesto de moda” aprovecharse de cualquier posición relevante en el ejercicio del gobierno, tanto a nivel federal como en los estados del país, para fines personales y familiares, surge un caso que ha llamado la atención ante la complacencia de las autoridades del estado de Puebla, que encabeza el morenista Alejandro Armenta Mier.

La presidenta estatal de Morena, quien busca la alcaldía de Tehuacán, Olga Lucía Monina Romero Garci-Crespo, movió sus influencias para que se detuviera a su familiar (tía abuela) Estela Romero Bringas –una mujer de 92 años de edad– con la finalidad de arrebatarle la empresa Avícola Tehuacán SRS, segunda productora de pollo y huevo más importante del país y principal proveedora de la CDMX, una herencia a la que no tiene derecho y que intenta apropiarse mediante el abuso de poder.

Fue el pasado 9 de abril cuando ocurrió la detención de Romero Bringas, con lujo de fuerza mediante un operativo en el que participaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y policías judiciales estatales, quienes encapuchados se la llevaron en silla de ruedas y mascarilla de oxígeno hasta la Casa de la Justicia en Ciudad Serdán, Puebla. En el operativo también fue detenido en otro sitio el notario Ramiro Rodríguez, otro adulto mayor de 75 años y que se ha encargado por muchos años de los asuntos legales relacionados con la empresa.

Estos hechos han generado indignación en el sector industrial y social de Puebla ya que Romero Bringas ha sido reconocida por su esfuerzo tanto como empresaria y benefactora de los trabajadores como de la población poblana. Incluso, integrantes de Morena en la entidad buscarán hacerle llegar a Citlalli Hernández, la nueva encargada de la selección de candidatos para el 2027, las evidencias de la vergonzosa situación que les haría perder la alcaldía de Tehuacán.

La trayectoria política de la dirigente morenista en el estado no es para nada garantía de triunfo. Romero Garci-Crespo trae el “sello” del fallecido Miguel Barbosa Huerta, quien en 2018 la convenció de lanzarse como diputada y luego repitió en ese cargo en 2021. El objetivo del entonces gobernador era formar el Grupo Político Tehuacán, que lograra fuerza al interior del partido guinda.

Lo que queda claro es que la lideresa estatal de Morena busca hacerse, con los instrumentos de fuerza del gobierno, de la fortuna de su tía abuela que incluye la Avícola Tehuacán, la cual abastece el 40 por ciento de pollo y huevo al Valle de México y a casi la totalidad del sureste mexicano. Ante el evidente abuso de poder, el gobernador poblano Armenta Mier ha mantenido silencio, pese al escándalo social que rebasa ya al ámbito estatal.

CONTRA LA DESNUTRICIÓN EN CHIHUAHUA

La estrategia del programa estatal NutriChihuahua, encabezada por la gobernadora Maru Campos, concentra una inversión superior a 727 millones de pesos para atender la desnutrición y la pobreza alimentaria en el estado. Nos señalan que dicho programa, operado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común a cargo de Rafael Loera, ha beneficiado a más de 400 mil personas mediante la expansión de infraestructura social y la entrega directa de apoyos alimentarios, con énfasis en la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Nos comentan que la cobertura se ha ampliado con el crecimiento de comedores comunitarios, de 23 a 40 espacios, y una red de 388 estancias infantiles que garantizan alimentación en la llamada primera infancia. Asimismo, se distribuyen desayunos fríos y calientes, así como insumos básicos como maíz y frijol, además de paquetes de semillas. A todo ello se suma la operación de una Unidad Móvil para comunidades que no cuentan con infraestructura y los Centros de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (CERENAM), que brindan atención a mujeres, niñas y niños, acumulando millones de acciones coordinadas entre dependencias estatales.