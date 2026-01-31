Descarrilamiento del Interoceánico: licencias vencidas no fueron causa de trenazo

Tras reconocer que las licencias del maquinista y el conductor del Tren Interoceánico descarrilado el 28 de diciembre estaban vencidas, el titular de la Secretaría de Marina, (Semar), Raymundo Pedro Morales, aseguró que la falta de este documento vigente es un tema administrativo y no la causa del siniestro, donde murieron 14 personas y resultaron lesionados 100 pasajeros.

En la mañanera del pueblo, el almirante dijo que en todo caso será la Fiscalía General de la República (FGR), quien deslinde responsabilidades, porque existe un departamento de recursos humanos encargado de atender estos asuntos.

“Sí aparentemente todo indica que algunas licencias estaban vencidas; como en los carros, como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario; desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades y se les apoya con la Agencia del Sistema Ferroviario para actualizarla.

“Se tienen que hacer las investigaciones para determinar si hay responsabilidad de alguien, en tema administrativo, pero no es la causa del descarrilamiento, es un tema administrativo”, afirmó.

El titular de la Secretaría de Marina, calificó además como falsas las versiones que señalan que el Tren Interoceánico no tenía equipo de comunicación directa con la central ni contaba con velocímetro en la cabina.

“Es falso. Yo creo que la Fiscalía General de la República hizo un peritaje con expertos, y ellos son los que van a dar cuenta cómo vayan avanzando las investigaciones; hay que aclarar que no están terminadas las investigaciones, el reporte de la fiscal fue un reporte preliminar, las investigaciones siguen y se tendrán que deslizar las responsabilidades que correspondan, nosotros estamos colaborando en lo que la Fiscalía determine”, concluyó.

Indemnizan a nueve de los pasajeros

Los nueve aguascalentenses que viajaban en el Tren Interoceánico cuando se descarriló el pasado 28 de diciembre fueron indemnizados.

“Iban nueve personas de Aguascalientes. Hace dos semanas nos reunimos con ellas y se les indemnizó aquí, en la delegación”, dijo Aldo Ruiz, delegado de la Secretaría de Bienestar.

“No voy a decir sus nombres ni el monto, ya que no tengo permitido hacerlo. Ellos ya decidirán si quieren darlo a conocer o no, pero estuvieron aquí hace dos semanas; por instrucciones de la Presidenta se les convocó y se les entregó una indemnización”.

Destacó que se indemnizó con la misma cantidad a cada hidrocálido que viajaba en el tren, quienes no resultaron lesionados y lograron ayudar a los heridos.

“El susto fue fuerte; incluso muchos de ellos apoyaron a los accidentados. Lo que nos señalan es que era un tramo no incomunicado, pero sí lejano, por lo que mientras llegaba el apoyo terrestre, ellos brindaron ayuda”, dijo el delegado.

— Karla Méndez