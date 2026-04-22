“¡No vengan el lunes 27, habrá tiroteo!” Amenaza provoca pánico en secundaria

Una nueva amenaza de tiroteo en una escuela secundaria de Nuevo León movilizó este miércoles a elementos de la policía municipal al plantel ubicado en el ayuntamiento de Monterrey.

Un escrito en uno de los baños de la secundaria número 19, "Jesús Cantú Leal", advertía de un tiroteo en esa institución educativa ubicada en la calle Francisco Mejía y Mariano Morlette, en la colonia Florida II.

"No vengan, el lunes 27, habrá tiroteo", decía el escrito encontrado en el área de sanitarios del plantel educativo.

Ante el hallazgo, personal de la escuela dio aviso a las autoridades por lo que policías de Monterrey se trasladaron al sitio como medida preventiva.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal confirmaron el hallazgo del escrito tras el reporte efectuado por la directora de la secundaria.

Luego de una revisión se descartaron riesgos y se iniciaron las indagatorias para dar con la persona que realizó el escrito, así como los motivos del mismo.

Madre de familia alerta de amenaza en secundaria

Mientras que en la secundaria número 106 “Francisco Goitia”, en el municipio de Juárez, algunos padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a clases y otros acudieron a recogerlos tras ser alertados por una presunta amenaza de balacera, lo que generó un despliegue policiaco en la zona.

El hecho se registró la mañana de este miércoles en el plantel ubicado en el cruce de las calles San Benigno y Santa Mónica, en la colonia Jardines de la Silla, donde la circulación de un mensaje en grupos de WhatsApp encendió las alarmas entre padres de familia y alumnos.

De acuerdo con los primeros reportes, la alerta surgió luego de que una mujer difundiera que su hija le había advertido sobre un aparente tiroteo que ocurriría durante la jornada escolar.

Ante la incertidumbre, varias familias decidieron no llevar a sus hijos al plantel como medida preventiva, mientras que otros acudieron conforme avanzaba la mañana para retirarlos de la escuela.

Tras el reporte, se desplegó un operativo en la zona con la presencia de elementos de la Policía de Juárez y agentes de la Fiscalía, quienes arribaron al plantel para verificar la situación y descartar cualquier riesgo para la comunidad estudiantil.

Los uniformados realizaron recorridos en los alrededores del plantel, además de recabar información para dar con el origen del mensaje que provocó la movilización, mientras se mantenía vigilancia preventiva en el área.

A pesar de la preocupación generada en el exterior, al interior de la secundaria las actividades académicas continuaron con normalidad, sin que se registraran incidentes. Sin embargo, las autoridades escolares permitieron la salida anticipada de estudiantes cuyos tutores acudieron por ellos.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni situaciones de violencia dentro o fuera de la institución educativa, por lo que las autoridades consideran que se trató de una alerta sin sustento.

El caso ya es investigado para determinar si hubo intención de generar pánico o si se trató de una mala interpretación de la información difundida en redes sociales.

jcp