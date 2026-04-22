Volker Türk señala desapariciones e impunidad como retos en México

Preocupado por la situación de derechos humanos en México, con un alto nivel de impunidad en delitos como feminicidios y desapariciones; agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, así como una abusiva aplicación de la prisión preventiva, se va el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, tras su visita de cuatro días, que lo llevó a reunirse con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; el presidente de la SCJN; legisladores; representantes de fiscalías; organizaciones civiles; madres buscadoras y víctimas.

En conferencia de prensa, el funcionario de Naciones Unidas manifestó también su confianza en la voluntad del Estado mexicano por ir resolviendo todos los desafíos que tiene enfrente, como es el caso de las desapariciones de personas, que es hoy uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en México.

“El tema de la impunidad ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras de la sociedad civil, es su mayor reclamo: que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos, que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición”.

Las desapariciones, expresó, “provocan un sufrimiento inimaginable y prolongado para las familias, erosiona la confianza entre la población y el estado responsable de prevenir, juzgar y condenar a los responsables”.

Dijo, sin embargo, que México cuenta con un marco jurídico de “gran potencial” para ir atendiendo este problema, que requiere un compromiso genuino de todas las partes, más allá de la política.

“Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de un gobierno, para que pueda agotarse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y la labor de las personas buscadoras, de transparencia y de compromiso férreo del estado.

“Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro a las víctimas”, aseveró.

En el caso de periodistas, advirtió que siguen enfrentando un panorama adverso, de riesgo y violencia por comunicar temas de violencia, operación del crimen organizado o casos de corrupción.

“Soy plenamente consciente de que la seguridad pública sigue siendo uno de los retos más complejos de la sociedad mexicana. Los grupos delictivos organizados continúan operando en varias partes del país y tienen un impacto significativo en el disfrute de los derechos humanos de la población.

“Me desalientan los niveles de feminicidios: 7 mujeres diariamente son asesinadas por violencia de género”, sostuvo.

Volker Türk se refirió, además, al abuso en el uso de la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa al señalar su “impacto en la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Me preocupa la prisión preventiva oficiosa”.

Sin pronunciarse abiertamente sobre las críticas recientes que recibió el informe del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU, el Alto Comisionado reconoció una voluntad política del gobierno de México por seguir fortaleciendo las instituciones y cuyas decisiones deben trasladarse al ámbito local.

Volker Türk resaltó las acciones que se han emprendido en favor de los pueblos originarios al promover las lenguas indígenas y convertirse en este sentido en un referente a nivel internacional.

También las buenas prácticas de la Secretaría de las Mujeres y avances en materia de aumento al salario mínimo, apoyo a grupos sociales y pensiones a adultos mayores, que hablan de una “economía de derechos humanos que coloca a las personas al centro de la estrategia de derechos”.