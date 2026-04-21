Tropas estadounidenses abordaron en el Océano Índico un petrolero sancionado por transportar crudo iraní, según informó el Departamento de Defensa a través de sus canales oficiales.

En un comunicado difundido a través redes sociales, el Pentágono señaló que las fuerzas norteamericanas realizaron una “interceptación marítima por derecho de visita” y subieron al M/T Tifani “sin incidentes”.

La acción forma parte de las medidas realizadas por Washington en su estrategia contra Irán, destinada a frenar cualquier embarcación vinculada con Teherán o sospechosa de trasladar suministros que puedan fortalecer a su régimen, desde petróleo y armas hasta metales y equipos electrónicos. El anuncio se dio a conocer pocas horas antes de que expire el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mientras Pakistán intenta mediar en las negociaciones entre ambos países.

Los registros de rastreo marítimo mostraron que el Tifani transportaba crudo en aguas del Océano Índico, en la zona comprendida entre Sri Lanka e Indonesia. Aunque el buque porta bandera de Botsuana, el Pentágono lo calificó como “apátrida”. No se precisaron ni el lugar exacto ni la hora del abordaje.

“Como hemos reiterado, mantendremos nuestras operaciones de vigilancia marítima global para desmantelar redes ilícitas e interceptar embarcaciones sancionadas que brinden apoyo material a Irán, sin importar dónde operen”, declaró el Pentágono.

“Las aguas internacionales no constituyen refugio para los buques sancionados”, agregó.

El bloqueo de Estados Unidos se extiende más allá de sus aguas

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó la semana pasada que el bloqueo estadounidense se extendería más allá de las aguas iraníes y del área bajo responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos.

Caine aseguró que las fuerzas estadounidenses en otras regiones “perseguirán activamente a cualquier buque con bandera iraní o a cualquier embarcación que intente proporcionar apoyo material a Irán”. Señaló específicamente operaciones en el Pacífico y explicó que Estados Unidos actuaría contra los barcos que zarpen antes del inicio del bloqueo fuera del estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el transporte de energía y otros suministros.

Las fuerzas armadas también publicaron una lista detallada de mercancías consideradas contrabando, indicando que serán abordadas, inspeccionadas y confiscadas en buques mercantes “sin importar su ubicación”. Un aviso emitido el jueves establece que cualquier “carga destinada al enemigo y susceptible de ser utilizada en un conflicto armado” está “sujeta a captura en cualquier punto fuera de territorio neutral”.