Diputados aprueban reducir jornada laboral a 40 horas a la semana

Con pendientes enviados por el Senado, como la legislación secundaria para regular las 40 horas de la jornada laboral, la Cámara de Diputados se aproxima al fin del periodo ordinario con sólo dos sesiones pendientes.

Por unanimidad, con 441 votos a favor, las seis bancadas aprobaron el dictamen que reconoce el derecho de descanso como una condición mínima de salud integral, garantizando que “menos horas no significa menos salario”, aclaró Pedro Haces (Morena), al exponer en tribuna el contenido.

Expuso el también líder sindical que la reforma adopta una implementación gradual y responsable.

“No se impone un cambio abrupto, se construye una transición ordenada que iniciará en el 2027 con 46 horas y terminará en el 2030 con 40 horas semanales”, dijo.

Señaló el diputado Haces que incorpora flexibilidad pactada entre las partes, manteniendo la definición tradicional de jornada, pero añade que esta podrá distribuirse de común acuerdo entre personas empleadoras y trabajadoras.

El morenista afirmó que en las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se precisa que el trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales serán pagadas al 200%.

Al fijar postura a favor del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja hizo un llamado a la Comisión de Hacienda para superar las resistencias que han impedido la modificación de criterios en el buró de crédito, llamadas sociedades de información crediticia.

“Hemos planteado que quienes ya pagaron no se les siga manteniendo el historial negativo 6, 8 y 10 años. Pero hay una cerrazón de la banca y no ha avanzado el dictamen, ya estamos por cerrar el periodo y estos siguen pateando el balón, porque quieren seguir castigando a los mexicanos, que no haya inclusión financiera”, cuestionó el petista.

“Hacemos un llamado a la Comisión de Hacienda a que pensemos en el pueblo de México, en millones de mexicanos que hoy no tienen acceso al crédito, que ya pagaron, pero que no lo sacan del buró de crédito como una revancha social, como un estigma, como una letra escarlata que le quieren colocar a la gente que quiere una segunda oportunidad”, convocó el diputado Mejía Berdeja.

JCS