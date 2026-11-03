Elecciones EU 2026: ¿Cómo va la contienda por el Congreso? | EN VIVO

Este martes 3 de noviembre, los estadunidenses acuden a las urnas para participar en las elecciones intermedias, una jornada que podría cambiar el equilibrio político en Washington y marcar el rumbo de los últimos dos años del gobierno de Donald Trump.

Aunque no se elige presidente, estos comicios son clave para definir qué partido tendrá el control del Congreso y cuánto margen de maniobra tendrá la Casa Blanca para impulsar sus propuestas.

¿Qué se elige?

Los votantes elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores. También se renovarán 36 gubernaturas y se someterán a votación distintas propuestas estatales sobre temas como impuestos, aborto y redistribución de distritos electorales.

El resultado será determinante para definir la agenda legislativa y la capacidad del gobierno para avanzar en sus principales iniciativas.

Las fuertes inundaciones en Florida obligaron a las autoridades electorales a modificar la ubicación de 18 centros de votación durante la jornada electoral de este martes. Los cambios afectan a siete condados y fueron anunciados horas antes de la apertura de las urnas por razones de seguridad.

El voto latino en Estados Unidos se perfila como uno de los factores determinantes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, ante la posibilidad de que una participación decisiva de este electorado cambie el equilibrio de poder en el Congreso y determine si los republicanos conservan la mayoría en la Cámara de Representantes o los demócratas recuperan el control.

La disputa se concentra en distritos competitivos de California, Texas, Arizona, Colorado y Nuevo México, donde la composición demográfica, los resultados ajustados de 2024 y el descontento económico colocan a los votantes hispanos en el centro de la estrategia electoral de ambos partidos.

Los inversionistas siguen de cerca las elecciones de medio mandato en Estados Unidos ante la posibilidad de que los demócratas recuperen el Congreso. El resultado podría influir en la regulación de la inteligencia artificial, las perspectivas fiscales y la volatilidad de Wall Street.

Los mercados financieros estadounidenses enfrentan una jornada marcada por la incertidumbre política. Los inversionistas evalúan las consecuencias de un posible cambio de control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones intermedias, en un escenario donde las perspectivas de la inteligencia artificial, la política fiscal y la regulación empresarial concentran la atención.

Los estadounidenses acuden este martes a las urnas para renovar buena parte del Congreso en unas elecciones intermedias que podrían cambiar el equilibrio de poder en Washington y convertirse en un revés político para el presidente republicano Donald Trump.

La contienda representa una evaluación directa de su administración, en un escenario marcado por el descontento económico, la caída de su popularidad y la movilización de una oposición demócrata que busca recuperar el control legislativo.

Los primeros colegios electorales de Estados Unidos abrieron este martes a las 5:00 de la mañana (10:00 GMT) en Vermont, estado fronterizo con Canadá, dando inicio a una jornada de elecciones legislativas de medio mandato que podría redefinir el equilibrio de poder en el Congreso y convertirse en un veredicto sobre la presidencia de Donald Trump.