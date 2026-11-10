Bomberos de Paraguay frente a una emergencia inédita: sin fondos por el escándalo bancario

Tras 29 años como bombero voluntario, Oscar Acuña enfrenta una emergencia para la que no recibió entrenamiento: los fondos de todos los cuarteles de Paraguay quedaron atrapados en Ueno, el banco cuyo colapso sumió al país en una crisis y derribó al presidente Santiago Peña.

Los bomberos voluntarios paraguayos tenían unos 2 mil millones de guaraníes (unos 320 mil dólares) depositados en Ueno cuando el Banco Central ordenó su intervención el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia.

Así como muchos ahorristas de nuestra institución fueron estafados, nosotros mismos como institución fuimos estafados y hoy estamos sufriendo las consecuencias", dijo a la AFP, con los ojos vidriosos, Acuña, comandante de la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios, en Mariano Roque Alonso, a unos 16 kilómetros de Asunción.

En ese cuartel, los bomberos deben elegir qué emergencias atienden por falta de recursos y rezan para que no se produzcan muchos accidentes ni incendios.

Cerca de 70 por ciento de sus fondos procedía de una colecta nacional celebrada en octubre. Las cuentas inmovilizadas comprometen la actividad de 140 cuarteles de la institución, que reúne a unos 6 mil 500 voluntarios.

"Nosotros una vez al año salimos a las calles a pedir colaboración de la ciudadanía para poder solventar nuestra operatividad. Toda nuestra recaudación la depositamos en ese banco porque confiábamos en él", lamentó Acuña, de 45 años.

Elegir a quién socorrer en silencio

Es domingo y el cuartel está inusualmente quieto: en días normales llegan familias a fotografiarse con los camiones o a festejar cumpleaños, pero esta vez, entre uniformes colgados y cajas de donaciones todavía sin clasificar, domina el silencio.

"La moral está baja y eso se siente", contó el comandante.

Los 68 integrantes de la compañía hacen guardias de 24 horas y responden a incendios, accidentes de tránsito y domésticos y rescates de animales, pero ahora deben seleccionar las llamadas.

Recién vino una señora a pedir ayuda con un problema que tiene con su mascota pero le dijimos que esta vez le fallábamos. Tenemos que priorizar ahora y elegir qué casos atender y cuáles no", explicó Acuña mientras acomodaba equipos en el depósito.

El problema más urgente es el combustible, que no solo mueve los camiones, sino que también alimenta generadores, bombas y otras máquinas indispensables durante una intervención.

"Prácticamente no nos vamos a poder mover una vez que el corazón (que es el combustible) empiece a fallar por falta de recursos", advirtió Acuña, quien dice tener la caja del cuartel vacía.

La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Lorena Canan, calcula que una intervención puede costar desde 500 mil guaraníes (unos 80 dólares) por un accidente de motocicleta hasta 350 millones (unos 52 mil dólares) en un incendio de grandes proporciones.

Otros cuarteles también reducen su capacidad de respuesta. En Itá, al sur de Asunción, los bomberos limitaron a uno los vehículos de emergencia en guardia.

"Va a llegar el momento en el que vamos a tener que poner de nuestros propios bolsillos, pero eso es difícil porque nosotros también fuimos afectados en nuestras propias finanzas personales", dijo Ángel Núñez, bombero voluntario de 50 años.

La caída de Ueno y la espera

Por la caída de Ueno, cerca de tres millones de usuarios quedaron repentinamente sin acceso a cuentas, tarjetas y aplicaciones. El escándalo provocó protestas multitudinarias y precipitó la destitución de Peña, investigado por presuntas irregularidades vinculadas al banco.

El Banco Central inició el 5 de noviembre la restitución de depósitos mediante un fondo de garantías. Desde entonces, cerca de 1.7 millones de personas recuperaron un total de 340 millones de dólares, según datos de la propia institución.

Sin embargo, la medida no resuelve el problema de los bomberos: el fondo cubre hasta 36 mil dólares por cuenta, apenas 11 por ciento de los fondos de la institución.

Para cobrar su dinero, los bomberos deberán esperar por un tiempo incierto el proceso de liquidación de los activos de Ueno por parte del Banco Central, sin certezas de que lo obtenido alcance para restituir sus fondos.

Mientras tanto, a Acuña se le humedecen los ojos y se le quiebra la voz al hablar de quienes esperan una ambulancia o un camión contra incendios.