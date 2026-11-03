Fallas en dos escáneres electorales de Georgia obligan a proceso especial de recuento

Dos escáneres utilizados durante la votación anticipada en el condado de Fulton, Georgia, registraron fallas técnicas que obligarán a las autoridades electorales a realizar una revisión especial de aproximadamente mil papeletas.

De acuerdo con comunicado de Nadine Williams, directora de Elecciones del condado, uno de los dispositivos había procesado 708 votos cuando comenzó a mostrar una alerta de atasco de papel. El problema persistió incluso después de que el personal revisara el equipo y descartara que hubiera algún objeto obstruyendo el mecanismo.

El segundo escáner había registrado 361 votos antes de apagarse inesperadamente. Según Williams, el incidente ocurrió cuando un votante pasó accidentalmente con su silla de ruedas sobre el cable de alimentación del aparato.

Autorizarán un procedimiento especial de recuento

Ante las fallas, las autoridades electorales contemplan volver a escanear parte de las papeletas y aplicar un procedimiento de recuento modificado.

La directora de Elecciones explicó que el nuevo escaneo deberá contar con la autorización de la Junta de Registro y Elecciones del condado de Fulton.

También aseguró que el proceso se llevará a cabo públicamente y que los observadores electorales podrán presenciarlo desde el momento en que comiencen las operaciones.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, confirmó durante una conferencia de prensa que será necesario volver a escanear alrededor de mil papeletas.

Sin embargo, minimizó el impacto de los incidentes y afirmó que las autoridades cuentan con protocolos para atender este tipo de fallas técnicas.

Raffensperger señaló que la revisión no afectará el calendario previsto para dar a conocer los resultados electorales y consideró que se trata de situaciones que pueden presentarse durante los procesos de votación.