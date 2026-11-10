La salud no necesita otro Apple

Apple consiguió algo extraordinario: que sus dispositivos, aplicaciones y servicios funcionen como piezas de una misma experiencia. El teléfono conversa con el reloj, la computadora reconoce los audífonos y la información viaja entre dispositivos sin que lo notemos. Es uno de los ejemplos más exitosos de lo que significa construir un ecosistema. Pero también revela una contradicción: cuanto mejor funciona, más difícil resulta salir de él.

En salud necesitamos aprender de esa integración, pero no de sus barreras. Ninguna empresa, hospital, aseguradora o plataforma debería aspirar a controlar toda la experiencia de un paciente. La salud es demasiado compleja para depender de un solo proveedor y demasiado importante para quedar atrapada entre sistemas que no se comunican.

Durante décadas hemos intentado resolver problemas sanitarios con respuestas aisladas o, lo que es peor, absolutas. Más medicamentos para tratar enfermedades, más hospitales para atenderlas, más aplicaciones para monitorearlas. Cada solución puede ser valiosa, pero ninguna basta por sí sola. Un medicamento extraordinario pierde parte de su potencial si el paciente no comprende cómo utilizarlo, abandona el tratamiento o carece de seguimiento.

La diferencia entre ofrecer soluciones y construir un ecosistema está precisamente en lo que ocurre entre ellas.

Estonia ofrece una lección interesante. Su sistema de salud conecta información clínica de distintos prestadores, recetas electrónicas y servicios de atención. En 2024, 60% de su población consultó expedientes médicos electrónicos en línea, frente a 28% del promedio de la Unión Europea. No significa que haya resuelto todos sus problemas sanitarios, pero demuestra que la información puede acompañar a las personas en lugar de permanecer encerrada en cada institución.

Otro buen ejemplo viene de la transformación de la industria farmacéutica. La semana pasada participé como moderadora en Login to the Future, un encuentro organizado por Lilly para presentar herramientas que conectan actualización médica, inteligencia artificial y seguimiento de pacientes.

Más allá de las plataformas anunciadas, me interesó el cambio de perspectiva: reconocer que la innovación no termina cuando un medicamento llega al mercado. También importa cómo se actualiza el médico que lo prescribe, cómo accede a información confiable, qué sucede entre consultas y quién acompaña a las personas cuando necesitan cuidados prolongados.

México cuenta con 2.7 médicos por cada mil habitantes, frente a 3.9 del promedio de los países miembros e la OCDE. Si queremos ampliar las posibilidades de atención, no podemos seguir pensando que cada necesidad exige exclusivamente más infraestructura o más personal. También necesitamos aprovechar mejor el conocimiento, la tecnología y la capacidad instalada.

Pero hay una condición fundamental: la colaboración. Los hospitales necesitan comunicarse con los laboratorios; los médicos, con otros especialistas; las aseguradoras, con los prestadores, y todos, con los pacientes y sus cuidadores. La información debe circular de manera segura, con consentimiento y reglas claras. La competencia debe estimular la innovación, no convertirse en un obstáculo para compartir aquello que resulta indispensable para cuidar mejor.

Esto exige una transformación cultural y empresarial. Significa abandonar la tentación de construir soluciones cerradas, reconocer que ninguna organización puede resolverlo todo y aceptar que el valor también se crea cuando facilitamos el trabajo de otros.

La innovación sanitaria no consiste en multiplicar plataformas ni en acumular tecnologías. Consiste en conectar capacidades que hoy operan fragmentadas, sin perder de vista que detrás de cada expediente, consulta o tratamiento existe una persona.

Apple nos enseñó cuánto valor puede generar un ecosistema integrado. En salud tenemos la oportunidad de construir algo aún mejor: un ecosistema donde las soluciones estén conectadas y la innovación no compita por controlar al paciente, sino por ofrecerle mejores respuestas.