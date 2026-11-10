Frentes Políticos / 10 de noviembre de 2026

1. Crecimiento. México alcanzó en octubre de 2026 un nuevo máximo histórico de empleo formal, con 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con los datos que presentó la jefa de Estado, entre septiembre y octubre se generaron 161 mil 77 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento mensual de 0.7 por ciento. Sheinbaum también informó que, de enero a octubre de 2026, se acumularon 571 mil 277 nuevos empleos formales. Para entenderlo, estos 23 millones 88 mil 353 es la cifra máxima de toda la historia. Pésele a quien le pese.

2. Marcando pauta. La investigación sobre el manejo de recursos en el INE durante la administración de Guadalupe Taddei suma elementos. La Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Aureliano Hernández, recibió información de personas que habrían tenido conocimiento directo de presuntas irregularidades en los procesos de contratación de proveedores de organismos electorales. Hoy son, además, testigos protegidos. El caso Taddei vino a mover de tal manera las estructuras que “por primera vez la ASF se encuentra colaborando con informantes” para obtener datos que permitan esclarecer el desfalco. Sólo es el saldo de la devastación.

3. Jaloneo. “Es una burla para nosotros”, expresó Edgar Fernández, vocero del movimiento y digitalizador de medios de identificación en el INE, al cuestionar el aumento de 6% propuesto por las autoridades electorales. Los trabajadores de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral mantienen un paro de labores en reclamo por un aumento salarial digno. De acuerdo con el representante de los inconformes, el ajuste equivale aproximadamente a 300 pesos quincenales, cantidad que consideran insuficiente frente a las condiciones que enfrentan diariamente. No lo olvidemos. El problema es que el recurso simplemente se fugó.

4. Desfondados. A Layda Sansores se le acumulan los pendientes. Campeche registró la peor caída económica del país en los últimos cinco años, con una variación de -3.62%, según datos del Inegi. El contraste con el insistente “vamos bien” de la gobernadora resulta una falsedad, pues enfrenta protestas por servicios públicos, reclamos del campo y cuestionamientos sobre manejo de recursos. Y el malestar alcanza a otras instituciones, pues trabajadores de los módulos de atención ciudadana del INE mantienen un paro para exigir un aumento salarial digno. Sansores se acerca al cierre de su administración y la economía, en retroceso. Lector, que no le cuenten lo contrario.

5. Desde cero. Las buenas noticias son que, a dos años de violencia en Sinaloa, se firmaron convenios de seguridad, el gobierno federal destinará 900 mdp, vehículos tácticos y más elementos para reforzar las corporaciones de Mazatlán y Culiacán. Se anunció la designación del coronel de la Guardia Nacional Remigio Cruz como secretario de Seguridad de Mazatlán. Los secretarios de la Defensa, general Ricardo Trevilla; de Seguridad, Omar García Harfuch; de Marina, almirante Raymundo Morales, y el comandante de la GN, general Guillermo Briseño, participaron en el convenio. La mala es que la gobernadora interina Graciela Domínguez no ve avances. ¡Ups!