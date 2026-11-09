Sheinbaum anuncia cifra histórica de empleo formal en México: IMSS registra más de 23 millones de puestos

México alcanzó en octubre de 2026 un nuevo máximo histórico de empleo formal, con 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

La mandataria destacó el resultado como una buena noticia para el país y adelantó que las cifras oficiales serían presentadas por el Seguro Social alrededor del mediodía.

Les tengo una buena noticia. La información oficial va a salir por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero les puedo adelantar que llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó”, expresó.

Sheinbaum señaló que el IMSS dará a conocer el reporte completo, con los detalles del comportamiento del empleo formal al cierre de octubre. Cuartoscuro

De acuerdo con los datos que presentó la jefa de Estado, entre septiembre y octubre se generaron 161 mil 77 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento mensual de 0.7 por ciento.

Sheinbaum Pardo también informó que, durante los primeros diez meses de 2026, se acumularon 571 mil 277 nuevos empleos formales. En tanto, la comparación con octubre de 2025 refleja un incremento anual de 1.3 por ciento.

Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes de octubre, 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia”, reiteró la titular del Ejecutivo federal.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país señaló que el IMSS dará a conocer el reporte completo, con los detalles del comportamiento del empleo formal al cierre de octubre.