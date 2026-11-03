Trump amaneció denunciando fraude incluso antes de que abran las urnas

El presidente Donald Trump amaneció este martes electoral con una denuncia que publicó en la madrugada en redes sociales mucho antes de que abrieran las urnas, sobre un presunto fraude electoral en Alaska, uno de los estados que determinarán la mayoría en el senado.

Trump escribió en mayúsculas que “el falso candidato de Alaska, Daniel J Sullivan junior está desaparecido. Ha desaparecido por completo. Nadie ha podido encontrarlo. ¿Quizá fue secuestrado por los abogados corruptos de a dólar? Están muertos de miedo de poder ser procesados por fraude electoral”, escribió el mandatario en Truth Social.

De acuerdo con encuestas, la demócrata María Pertola aventaja con solo dos puntos al actual senador republicano Dan Sullivan, 47-45.

El presidente se refiere a que en las boletas aparece ora persona con nombre parecido al de San Sullivan, el independiente Daniel Sullivan junior, que, según el mandatario, cera confusión y puede restar votos al republicano. Trump incluso ha mencionado sin bases que se trata de una trama demócrata.

En contraste con el presidente, el senador Sullivan dijo el lunes que aceptará los resultados de la elección de este martes.

Pero el mandatario ha tenido una reñida semana contra el aspirante independiente y toda la elección para senador en Alaska.

Primero interpuso una demanda para anular de antemano esa elección, pero la corte rechazó su demanda porque, de acuerdo con la constitución, las elecciones son jurisdicción de los estados, no de los gobiernos federales. Trump entonces mandó al FBI a investigar a quienes han financiado la campaña de Daniel Sullivan junior.