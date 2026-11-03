Elecciones EU 2026: Reubican 18 centros de votación en Florida debido a inundaciones

Las fuertes inundaciones en Florida obligaron a las autoridades electorales a modificar la ubicación de 18 centros de votación durante la jornada electoral de este martes. Los cambios afectan a siete condados y fueron anunciados horas antes de la apertura de las urnas por razones de seguridad.

Las inundaciones en el centro de Florida provocaron cambios de última hora en la organización de las elecciones en Estados Unidos, luego de que las autoridades estatales ordenaran la reubicación de 18 centros electorales ante las condiciones de riesgo en distintas zonas del estado.

La medida afecta a los condados de Brevard, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie, donde las precipitaciones y las inundaciones dificultan el acceso y la operación de algunos recintos electorales.

De acuerdo con la oficina del secretario de Estado de Florida, el aviso se emitió a las 6:15 de la mañana, hora de Miami, apenas 45 minutos antes del horario previsto para la apertura de los centros de votación.

Siete condados modifican sus centros electorales

En varios casos, los distritos electorales afectados fueron integrados a otros centros que sí cuentan con condiciones para recibir a los ciudadanos.

Las autoridades justificaron los cambios por la necesidad de proteger tanto a los trabajadores electorales como a las personas que acudirán a emitir su sufragio.

“Por la seguridad y el bienestar de nuestro personal electoral y de los votantes de Brevard, es necesario reubicar algunos centros de votación debido a estas circunstancias sin precedentes”, señaló Tim Bobanic, supervisor de elecciones del condado de Brevard.

La modificación de los recintos electorales en Florida busca mantener el desarrollo de la jornada pese a las dificultades ocasionadas por las condiciones meteorológicas.

Florida aplica medidas de emergencia para garantizar la votación

Los cambios fueron anunciados con menos de 24 horas de anticipación, una situación excepcional que está contemplada en la legislación electoral de Florida.

La normativa estatal permite modificar la ubicación de los centros en situaciones de emergencia cuando las circunstancias impiden cumplir con los plazos habituales de notificación.

La prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de los votantes y mantener disponibles alternativas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio.

Ron DeSantis declara estado de emergencia en 7 condados

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el lunes el estado de emergencia en siete condados ante la gravedad de las inundaciones y los riesgos para la población.

El mandatario advirtió sobre “una amenaza significativa para la seguridad y el bienestar de los habitantes de Florida en diversas zonas del estado”.

La declaratoria permitió activar medidas extraordinarias frente a las condiciones meteorológicas y facilitar la respuesta de las autoridades locales.