Elecciones EU 2026: Vermont abre los primeros colegios

Los primeros colegios electorales de Estados Unidos abrieron este martes a las 5:00 de la mañana (10:00 GMT) en Vermont, estado fronterizo con Canadá, dando inicio a una jornada de elecciones legislativas de medio mandato que podría redefinir el equilibrio de poder en el Congreso y convertirse en un veredicto sobre la presidencia de Donald Trump.

Los estadounidenses acuden a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado, en unos comicios marcados por la economía, el costo de la vida y la baja popularidad del mandatario republicano.

La apertura de los centros electorales en Vermont marca el comienzo de una jornada que avanzará progresivamente por los 50 estados y el Distrito de Columbia, debido a los seis husos horarios que existen en el país.

Los últimos colegios electorales cerrarán en Hawái a las 19:00 horas locales (5:00 GMT del miércoles), mientras que un centro de votación en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, concluirá la jornada a las 20:00 horas locales (6:00 GMT del miércoles).

La atención está puesta en la participación ciudadana y en los primeros resultados que permitan anticipar el rumbo político de Washington.

Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso

La oposición demócrata aspira a conquistar la mayoría en la Cámara de Representantes, integrada por 435 escaños, y mejorar sus posibilidades en el Senado, donde están en disputa 35 curules.

Una victoria que les permita recuperar el control de ambas cámaras representaría un importante revés para Trump y podría limitar su capacidad para impulsar su agenda legislativa durante la recta final de su presidencia.

El resultado también será una prueba del respaldo ciudadano al Partido Republicano, después de un periodo marcado por decisiones económicas, medidas ejecutivas y operaciones militares en el extranjero.

El presidente Donald Trump dedicó casi un mes a recorrer el país en apoyo a los candidatos republicanos, con varios mítines diarios en algunos momentos, en una campaña que superó los 11,000 millones de dólares y fue considerada la más costosa de la historia.

Son las elecciones más importantes de nuestra vida”, afirmó Trump el lunes, en un último llamado a movilizar a sus seguidores.

En una entrevista televisiva, el mandatario pidió a los votantes imaginar que él mismo aparecía en la papeleta electoral, pese a los niveles de desaprobación que enfrenta.

En Nueva York, se observa a personas votando durante las elecciones de mitad de mandato en el Museo de Brooklyn. AFP

La economía y el costo de la vida, en el centro del voto

La economía y el aumento del costo de la vida figuran entre las principales preocupaciones de los estadounidenses y podrían resultar determinantes en el resultado electoral.

Los demócratas buscan capitalizar el descontento económico y convertir las elecciones en una oportunidad para recuperar terreno político tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.

La jornada electoral no solo definirá la composición del Congreso, sino que también ofrecerá una señal sobre el respaldo ciudadano a las políticas del presidente y el rumbo que tomará Estados Unidos en los próximos dos años.

Con la apertura de los primeros colegios en Vermont, comienza una votación que podría alterar el equilibrio político en Washington y marcar un punto de inflexión para la administración republicana.