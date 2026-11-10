Un peligro para México llamado Stephen Miller

Después del triunfo apabullante de los demócratas en las pasadas elecciones intermedias, el presidente Trump despidió a Susie Wiles como jefa del gabinete (chief of staff) y nombró en su lugar a Stephen Miller. Es una pésima noticia para México.

En el libro Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, hasta ahora el mejor relato del regreso del magnate a la Casa Blanca, Maggie Haberman y Jonathan Swan caracterizan a Wiles como una operadora política hábil, disciplinada y pragmática. Sí, una funcionaria subordinada a la voluntad del presidente, pero a menudo la fuerza que atemperaba los peores impulsos de Trump. En suma, una persona sensata, la adulta en la sala en medio de machos alfa.

Muy diferente a Miller, el ideólogo del trumpismo, asesor radical y principal ejecutor del proyecto para transformar el gobierno estadunidense. Un fanático que le da sentido a los peores impulsos de Trump. Arquitecto de las deportaciones masivas y del endurecimiento de la política migratoria. Proponente de un Poder Ejecutivo desafiante de los contrapesos constitucionales. Funcionario temido por su obstinación y cercanía con Trump.

De acuerdo con Reuters, antes de las elecciones, Trump le pidió a Miller y a otros funcionarios que prepararan una estrategia para continuar ejecutando la agenda de MAGA en caso de que los demócratas ganaran la mayoría en el Congreso, como efectivamente ocurrió. El plan contemplaba gobernar mediante órdenes ejecutivas (especialmente en inmigración, aranceles, vivienda y gasto federal), explorar los límites legales del poder presidencial identificando decisiones que la Casa Blanca pudiera tomar sin autorización legislativa, prepararse para investigaciones del Congreso y defender judicialmente las decisiones presidenciales.

No es gratuito que, después de la derrota republicana del martes pasado, Trump designara a Miller como su jefe de gabinete. Es, repito, una pésima noticia para México.

Haberman y Swan cuentan cómo Miller, desde la campaña de 2024 y luego ya en la Casa Blanca en su papel de asesor estrella, propuso atacar militarmente a los cárteles en México. Sin embargo, por fortuna, había otros colaboradores de Trump que se oponían argumentando que la presidenta Claudia Sheinbaum estaba cooperando como nunca con Estados Unidos desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera para evitar la migración al norte, entregando a decenas de presuntos narcotraficantes sin respetar su derecho a un juicio de extradición y autorizando vuelos de drones de agencias estadunidenses sobre territorio mexicano.

Según otra investigación del Washington Post, Miller y otros altos funcionarios discutieron durante los primeros meses del segundo gobierno de Trump la posibilidad de lanzar ataques contra cárteles y presuntos narcotraficantes en territorio mexicano. La estrategia terminó desplazándose hacia operaciones en el Caribe y Venezuela. No se trataba simplemente de declaraciones públicas, sino de opciones que estaban siendo examinadas dentro del gobierno estadunidense.

Seamos claros: el nuevo jefe de gabinete es un racista que no ve con buenos ojos a nuestro país.

No lo oculta.

Es de los que piensan que “los cárteles tienen un control funcional, como si fueran un gobierno, sobre grandes extensiones del territorio mexicano”, lo cual amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos.

Ha reconocido que “el gobierno mexicano ha hecho más que nunca”, pero “no es suficiente”. “Ni siquiera se acerca a lo que necesitamos” en referencia a los grupos del crimen organizado que ahora son considerados como organizaciones terroristas internacionales.

En agosto de 2025 dijo que “la Ciudad de México está gobernada por cárteles criminales”. Es un convencido de que “los cárteles solamente pueden ser derrotados mediante el poder militar” de Estados Unidos. Y no confía en nuestro gobierno: “En México no funciona el sistema judicial, no funciona el sistema político, no funciona el sistema legal”.

Para Miller, los cárteles mexicanos “no sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país”, sino que también buscan debilitar el Estado de derecho y desestabilizar la democracia estadunidense.

Ni se diga de su postura radical en materia de migración, donde su solución es tajante: “Sellar la frontera y deportar a todos los ilegales”.

Este personaje tendrá, ahora, más poder. Será el funcionario más importante de la Casa Blanca. En cualquier momento podría reactivar los planes para atacar a México y convencer a Trump de su conveniencia. Es un fanático ideológico que desprecia a nuestro país. Su nombramiento, reitero por última vez, es una pésima noticia para México.

X: @leozuckermann