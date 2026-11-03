Elecciones EU 2026: Trump suspende ayuda de 4 mil millones de dólares a Israel

Mientras los estadounidenses acudían a las urnas en las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump anunció que Washington dejará de entregar a Israel alrededor de 4,000 millones de dólares anuales una vez concluido este año, aunque aseguró que Estados Unidos continuará vendiendo armas a su aliado en Oriente Medio.

Trump afirmó que alcanzó un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin a esa asistencia financiera. Sin embargo, no detalló cómo se aplicaría la medida ni a qué partidas presupuestarias se refiere, por lo que el alcance del anuncio aún no está claro.

En cuanto a darle dinero a Israel, ‘Bibi’ Netanyahu y yo hemos llegado a un acuerdo: le damos a Israel 4,000 millones de dólares al año y hace meses acordamos dejar de hacerlo”, declaró el mandatario a Fox News.

Ya hemos acordado que, para finales de este año, dejaremos de darle dinero a Israel. Ahora bien, ayudaremos a Israel si lo necesita”, añadió.

El anuncio se produjo en una jornada electoral clave para el futuro del Congreso estadounidense, en la que los republicanos de Trump enfrentan la posibilidad de perder el control de la Cámara de Representantes.

Trump mantiene la venta de armas

El presidente sostuvo que Israel ya no necesita los fondos estadounidenses y cuestionó que el respaldo financiero a su aliado se haya convertido en un argumento de crítica política contra los republicanos.

Trump también vinculó su decisión con las voces que cuestionan la asistencia militar a Israel, entre ellas el candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul el-Sayed, quien se ha pronunciado contra la ayuda militar incondicional y ha defendido que los recursos estadounidenses se destinen prioritariamente a las necesidades internas.

Porque ellos (Israel) no lo necesitan, ¿y por qué deberíamos soportar los ataques de lunáticos como El-Sayed cuando no lo necesitamos? Es un mal, un mal argumento”, afirmó Trump.

Pese a anunciar el fin de la ayuda financiera, el mandatario señaló que Washington seguirá apoyando a Israel si lo considera necesario y mantendrá la venta de armamento. La distinción deja abierta la pregunta sobre cómo cambiaría la relación militar entre ambos países si se concreta la suspensión de los fondos.

Ayuda militar de EU a Israel tiene vigencia hasta 2028

El anuncio de Trump genera interrogantes porque el memorando de entendimiento vigente entre Estados Unidos e Israel contempla 3,800 millones de dólares anuales en asistencia militar y no vence hasta septiembre de 2028.

El presidente habló de 4,000 millones de dólares y aseguró que el acuerdo para detener los pagos se alcanzó meses atrás, pero no explicó cómo se modificaría el compromiso actual ni qué mecanismo permitiría suspender la financiación antes de su vencimiento.

Las conversaciones sobre el futuro de la asistencia estadounidense a Israel después de 2028 ya estaban en marcha. Además, aunque una ley aprobada por el Congreso en 2020 autorizó la financiación, el Senado y la Cámara de Representantes deben aprobar cada año las partidas presupuestarias para distribuir y liberar los recursos.

Ni la Casa Blanca ni la oficina de Netanyahu respondieron a las solicitudes de comentarios citadas por Reuters.

Guerra de Gaza aumenta críticas al apoyo de Washington a Israel

El anuncio se produce en medio de un cambio en la opinión pública estadounidense sobre el respaldo a Israel, especialmente entre los votantes demócratas, desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023.

Una encuesta de junio de la Universidad de Quinnipiac mostró que el 48% de los votantes y el 66% de los demócratas consideraban que Estados Unidos apoyaba demasiado a Israel. Cuando la pregunta se formuló por primera vez en 2017, las proporciones eran del 16% y el 20%, respectivamente.

Las críticas también han ganado espacio entre candidatos demócratas y legisladores que cuestionan décadas de respaldo estadounidense a Israel. En Michigan, Abdul el-Sayed ha defendido que la ayuda militar no sea incondicional y que el presupuesto federal atienda primero las necesidades de los ciudadanos estadounidenses.

Trump mencionó expresamente al candidato al explicar su anuncio, lo que situó la ayuda a Israel dentro del debate político de las elecciones intermedias.