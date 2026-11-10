Bukele anuncia destrucción del "cuartel general" de una pandilla en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que militares salvadoreños en Haití destruyeron el "cuartel general" de 400 Mawozo, una de las principales pandillas haitianas.

Bukele desplegó más de 2 mil militares en Haití a finales de octubre para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

El mandatario anunció el primer objetivo alcanzado en medio de la ofensiva, aunque analistas y críticos de su gobierno advierten sobre la opacidad del despliegue y dudan de que su misión sea únicamente el rescate de los soldados.

Un ataque anunciado en redes sociales

En un mensaje en X escrito en criollo haitiano y acompañado de un video de la operación, Bukele afirmó que sus tropas destruyeron la casa y el "cuartel general" de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como jefe de la banda. En las imágenes se observan al menos tres helicópteros con bandera salvadoreña disparando repetidamente contra el complejo, mientras varias personas huyen corriendo.

El ataque ocurrió después de que un usuario en X publicara, el 5 de noviembre, una fotografía de la casa de dos plantas y pidiera a Bukele que la destruyera. El mandatario le respondió:

¿Dónde está esta casa? Danos la dirección exacta y la destruiremos", escribió Bukele.

La propiedad atacada está en la comuna de Croix-des-Bouquets, al este de la capital haitiana, bastión de la pandilla.

"Cumplimos nuestra promesa", señaló Bukele este martes, sin precisar cuándo ocurrió el ataque.

La mayoría de las tropas salvadoreñas no forma parte de la fuerza respaldada por la ONU. REUTERS

El diario estadunidense Miami Herald informó el lunes que la vivienda fue destruida el domingo en una operación de la policía local con apoyo de soldados salvadoreños y, citando fuentes anónimas, reportó al menos 20 muertos.

Joseph, que no estaba en el lugar, según la prensa oficialista salvadoreña, dirige una pandilla conocida por secuestros y extorsiones. En 2021, 400 Mawozo secuestró a 16 misioneros estadunidenses y un canadiense. A principios de noviembre, Joseph envió una carta al secretario general de la ONU para pedir la suspensión del despliegue de soldados salvadoreños.

Fricciones con la ONU, Washington y aliados

La mayoría de los efectivos enviados por El Salvador no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU. Su operación queda fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento, aclaró Naciones Unidas.

Según Axios, las operaciones salvadoreñas generaron fricciones con Estados Unidos, que habría reclamado coordinarlas con la GSF.

El medio publicó este martes que el encargado de negocios estadunidense en Haití, David Howell, advirtió al primer ministro haitiano que esas acciones ponían en riesgo a la fuerza antipandillas, y que su embajada fue alcanzada por disparos de las tropas en un operativo el 31 de octubre.

De acuerdo con Axios, El Salvador respondió el lunes con una nota diplomática en la que rechazó las acusaciones, negó las bajas y afirmó que coordinó sus medios aéreos con la misión internacional y las autoridades haitianas.

Consultado por AFP, un funcionario del Departamento de Estado no confirmó los reclamos, pero reconoció que tres salvadoreños resultaron heridos en una operación, uno con lesiones graves.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, respaldó la actuación de las tropas salvadoreñas, pero pidió coordinación:

Ante la polémica que se ha presentado entre la fuerza de supresión de pandillas y el ejército salvadoreño, tienen que ponerse de acuerdo y coordinar", indicó Abinader.

Abinader agregó que su país, que comparte la isla Española con Haití, brinda apoyo logístico y de inteligencia a las tropas de Bukele. Amnistía Internacional instó el lunes a El Salvador y Haití a publicar el acuerdo que ampara el despliegue y a garantizar el respeto a los derechos humanos.