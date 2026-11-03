Elecciones EU 2026: Donald Trump enfrenta una prueba decisiva ante un Congreso en juego

Los estadounidenses acuden este martes a las urnas para renovar buena parte del Congreso en unas elecciones intermedias que podrían cambiar el equilibrio de poder en Washington y convertirse en un revés político para el presidente republicano Donald Trump.

La contienda representa una evaluación directa de su administración, en un escenario marcado por el descontento económico, la caída de su popularidad y la movilización de una oposición demócrata que busca recuperar el control legislativo.

Los demócratas aspiran a obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, integrada por 435 escaños, y conquistar el Senado, que renovará 35 de sus 100 curules.

El mandatario llega a las elecciones de medio mandato con uno de los niveles de desaprobación más elevados registrados para un presidente estadounidense en esta etapa de su gobierno, con cerca de 70% de ciudadanos descontentos, según los datos proporcionados.

Ante este panorama, Trump intensificó su participación en la campaña electoral durante casi un mes, con múltiples mítines y llamados a movilizar a sus seguidores.

“Son las elecciones más importantes de nuestra vida”, afirmó el republicano el lunes, en un último esfuerzo por impulsar el voto a favor de su partido.

En una entrevista televisiva, el presidente pidió a los estadounidenses imaginar que él mismo aparecía en las papeletas, una estrategia que refleja el peso de su figura en la contienda y el intento de convertir la votación en un respaldo a su gestión.

Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso

La oposición considera que las elecciones intermedias representan una oportunidad para revertir el escenario político que dejó el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.

De acuerdo con la proyección previa de Decision Desk HQ citada en la información proporcionada, los demócratas tenían posibilidades de alcanzar una mayoría de 52-48 en el Senado y una ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

Una victoria en ambas cámaras permitiría a la oposición incrementar la supervisión sobre el gobierno, impulsar investigaciones y obstaculizar algunas de las prioridades legislativas del presidente.

Entre sus objetivos figuran revisar las actuaciones de Trump, su administración y su familia, además de intentar frenar determinados nombramientos y debatir la financiación de la guerra en Irán.

La economía y el costo de la vida marcan el voto

El desempeño económico y el costo de la vida se mantienen entre las principales preocupaciones de los electores estadounidenses.

Pese a los recortes fiscales y las medidas ejecutivas impulsadas por Trump, el descontento económico continúa siendo un factor que podría favorecer a los demócratas en las urnas.

La oposición busca capitalizar esas inquietudes y convertirlas en un mensaje contra la gestión republicana, mientras el presidente apuesta por la movilización de sus votantes más fieles para evitar una derrota legislativa.

El voto hispano, un factor clave para las elecciones en EU

La participación de los votantes hispanos podría desempeñar un papel relevante en el resultado de los comicios.

Según el centro de estudios Pew, el 53% de los hispanos consultados se declaró extremadamente motivado para votar, frente al 41% registrado cuatro años antes.

El dato adquiere importancia después de que Trump lograra acercarse a la mitad del voto hispano en 2024. Sin embargo, la aprobación de su gestión entre esta población se sitúa ahora en 24%, de acuerdo con la información proporcionada.

La evolución de este respaldo podría influir en estados competitivos y en las posibilidades de ambos partidos de alcanzar mayorías legislativas.

¿Qué significaría una derrota para Donald Trump?

Una pérdida del control del Congreso limitaría el margen de maniobra del presidente durante los dos últimos años de su mandato.

Los demócratas podrían utilizar su mayoría para abrir investigaciones, bloquear iniciativas y ejercer mayor presión política sobre la Casa Blanca.

Trump, por su parte, ha advertido que recurriría a su poder de veto para frenar las propuestas de la oposición, en un escenario que anticipa mayores tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Una derrota contundente también podría debilitar su liderazgo dentro del Partido Republicano y reabrir el debate sobre el futuro político de su movimiento.

Gobernaciones y referéndums, el alcance electoral

Además de la renovación del Congreso, los estadounidenses votan para elegir 36 gobernadores estatales y participan en diversos referéndums.

La jornada también podría impulsar nuevas figuras políticas, entre ellas el demócrata James Talarico, quien busca un triunfo relevante en Texas.

Los primeros resultados comenzarán a conocerse durante la noche electoral, aunque las disputas cerradas en algunos estados podrían retrasar la definición de las mayorías legislativas.

En Alaska, además, se anticipa una controversia electoral por la intención del gobierno federal de impugnar preventivamente el resultado, después de que los demócratas presentaran un candidato con un nombre idéntico al del republicano.