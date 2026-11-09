Inflación de México se acelera a 3.75% en octubre; jitomate y gas impactan a consumidores

La inflación de México ligó su tercer mes consecutivo al alza al acelerarse a 3.75% durante el mes de octubre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este repunte impacta directamente en el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con el reporte más reciente del Inegi, los principales impulsores de esta alza fueron las tarifas de electricidad, el transporte aéreo, y productos básicos como el jitomate y el gas doméstico LP.

Durante el décimo mes del año el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 0.65% respecto al mes anterior. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.36% y la anual de 3.57%, destacó el Inegi.

En este periodo el índice de precios subyacente incrementó 0.34%a tasa mensual. Dentro de éste, los precios de las mercancías subieron 0.22% y los de los servicios 0.44%.

En tanto, el índice de precios no subyacente incrementó 1.75%. Al interior de este, los precios de frutas y verduras aumentaron 2.35%, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno registraron una alza del 2.13%.

Productos y servicios que más subieron de precio

El impacto inflacionario no fue parejo en todos los rubros. Algunos productos y servicios registraron alzas de doble dígito que pesaron fuertemente en el índice general:

Tomate verde, con un incremento del 35.58%.

Transporte aéreo, con un aumento del 26.36%.

Calabacita, con una alza del 23.22%.

Electricidad, con una subida del 18.51%.

Productos que bajaron de precio

En contraste, la temporada y las condiciones del mercado permitieron que ciertos alimentos de alto consumo presentaran disminuciones significativas en sus costos durante octubre: