Fallas en sistema de papeletas provocan problemas de votación en Nueva York

Las autoridades electorales del condado de Westchester, en Nueva York, informaron que un problema relacionado con las papeletas de voto en papel provocó fallas en algunas máquinas de votación durante la jornada electoral de este sábado.

La Junta Electoral del Condado de Westchester señaló que comenzó una investigación después de que varios votantes reportaran inconvenientes con los escáneres utilizados en los centros de votación.

Inicialmente, la junta había atribuido el problema al grosor de las papeletas, aunque posteriormente rectificó esa explicación mientras continuaba el análisis de las causas exactas de las fallas.

Según el organismo, se mantiene una coordinación permanente con funcionarios del estado de Nueva York, autoridades locales y trabajadores electorales para garantizar que la votación continúe con la menor interrupción posible.

Como medida temporal, se pidió a los ciudadanos completar sus papeletas en papel, las cuales serían resguardadas en bolsas de emergencia especialmente designadas para preservar la integridad de los votos.

La situación podría retrasar la publicación de resultados en una de las elecciones más competidas de la región.

La disputa enfrenta al representante republicano Mike Lawler contra la candidata demócrata Cait Conley, en un distrito que incluye parte del condado de Westchester.

Candidata pide a los votantes no desanimarse

A través de una publicación en la red social X, Conley reconoció los problemas técnicos registrados en los escáneres de boletas, pero pidió a los ciudadanos seguir participando en el proceso electoral.

Hay problemas técnicos con los escáneres de boletas en Westchester. Pero no se preocupen: aún pueden votar y cada voto se está contando. No se desanimen y hagan oír su voz”, expresó la candidata.

La Junta Electoral aseguró que continuará monitoreando la situación mientras trabaja para garantizar que todos los votos emitidos sean contabilizados correctamente.