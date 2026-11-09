VIDEO de Jensen Huang con presunta ‘amante’ y espía china impacta acciones de Nvidia

Un video que muestra a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, junto a la empresaria china Alice Huang, también identificada como Huang Le, volvió a colocar al gigante de los semiconductores en el centro de la polémica. Las imágenes, grabadas durante una cena en Taipéi en mayo de 2025, cobraron relevancia tras una publicación de The New York Times sobre presuntos vínculos de la empresaria con actividades de recopilación de información para Beijing.

La controversia tuvo repercusiones en el mercado. De acuerdo con los datos proporcionados, las acciones de Nvidia llegaron a caer hasta 5 por ciento en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, en medio de la preocupación de los inversionistas por las posibles implicaciones del caso.

El episodio también generó inquietud dentro de la compañía, cuyo directorio habría abierto una investigación interna. Huang reconoció ante empleados la relación personal con la empresaria, pidió disculpas por su infidelidad a su esposa y ofreció disculpas a su familia y al personal de la empresa, según el reporte citado por el diario estadounidense.

Alice Huang (a la derecha) asistiendo a una cena ofrecida por Jensen Huang (a la izquierda, vestido de negro y de espaldas a la cámara), director ejecutivo y cofundador de Nvidia. AFP

Las grabaciones fueron realizadas el 22 de mayo de 2025, durante Computex, una de las principales ferias tecnológicas de Asia, celebrada en Taipéi y centrada en la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial.

En las imágenes se observa a Alice Huang, vestida de rosa, conversando con otros invitados cerca del director ejecutivo de Nvidia. En otra secuencia, Jensen Huang la rodea con un brazo y ella le da un beso en la mejilla derecha.

Los registros también muestran que ambos salieron del restaurante en el mismo automóvil. En ese momento, equipos de prensa aguardaban afuera del establecimiento y grababan a los asistentes a través de los ventanales, mientras se desarrollaba una cena organizada por el empresario.

La reunión ocurrió durante una semana en la que Jensen Huang concentraba la atención de la industria tecnológica por su participación en Computex. Además, una fotografía publicada en LinkedIn, correspondiente a una fiesta del sector en 2024, pareció mostrar a ambos sentados juntos.

The New York Times publicó señalamientos sobre Alice Huang

La relevancia de las imágenes aumentó después de que The New York Times informara que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos habían concluido que Alice Huang obtenía información sobre Jensen Huang para Beijing.

Según el diario, la empresaria había desarrollado una relación cercana con el director ejecutivo de Nvidia. El reporte también señaló que Huang reconoció ante trabajadores de la compañía haber sido infiel y ofreció disculpas a su familia y al personal.

Hasta ahora, las imágenes difundidas documentan encuentros y muestras de cercanía entre ambos, pero no constituyen por sí mismas pruebas de espionaje o de transferencia de información confidencial.

Tampoco existe parentesco entre Jensen Huang y Alice Huang, pese a que comparten apellido. Ella también es conocida como Huang Le y la información pública disponible sobre su trayectoria profesional es limitada.

Un perfil localizado en una base de datos china de fondos de inversión indica que habría trabajado en HSBC y en los medios CCTV y Hunan TV. Sin embargo, AFP no pudo verificar la autenticidad de esa ficha ni establecer quién la elaboró.

Megaspeed International, en la investigación sobre chips

Otro elemento del caso es Megaspeed International, empresa de centros de datos con sede en Singapur. De acuerdo con la información publicada por The New York Times, Alice Huang ocupaba un cargo directivo en esa compañía mientras mantenía contacto con el jefe de Nvidia.

Megaspeed alquila capacidad informática a otras empresas para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. En su sitio web se presenta como un socio relevante del negocio de computación en la nube de Nvidia en la región Asia-Pacífico.

Las autoridades estadounidenses investigaban desde 2024 si la empresa había intervenido en el traslado de chips de Nvidia hacia China. Por su parte, autoridades de Singapur también habrían examinado a la compañía e interrogado a Alice Huang durante 2025.

En diciembre de 2025, Megaspeed rechazó haber participado en transferencias ilegales de procesadores y aseguró que la información difundida sobre el caso contenía “datos engañosos e insinuaciones incorrectas”.

La agencia AFP informó que, al comunicarse con el número telefónico publicado en el sitio web de la empresa, recibió respuesta de una persona que dijo no conocer a Megaspeed y afirmó que la línea era residencial.