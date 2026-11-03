Sheinbaum celebra avance de Xavier Becerra en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el avance del candidato demócrata, Xavier Becerra, quien podría ser el primer gobernador latino en California.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada por EXCÉLSIOR sobre la posibilidad de que el candidato, hijo de migrantes mexicanos, se convierta en gobernador de California. Con aplausos, la Mandataria federal celebró la simpatía que existe en favor de Becerra. La titular del Ejecutivo consideró que es parte de romper con la narrativa de los grupos de ultraderecha que están en contra de los migrantes.

La Jefa del Ejecutivo recordó que en Estados Unidos viven alrededor de 40 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación que forman parte de la vida cotidiana del país vecino.

Son 40 millones de mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, de primera, segunda, tercera generación. Son parte de la vida de Estados Unidos, porque son mexico-estadounidenses. Ellos participan en la vida de Estados Unidos, como parte de los partidos políticos en Estados Unidos. Está muy bien lo que es una parte de ese país tenga su representación”, destacó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es necesario romper con la narrativa del clasismo y del racismo en cualquier lugar del mundo.

Xavier Becerra cuenta con más del 60% de simpatías en las últimas encuestas y una ventaja de 27% sobre su rival republicano. La estrategia de campaña del candidato ha sido una campaña de votos de castigo contra Donald Trump y contra la carestía de vida. Además, ha reconocido el español como su lengua materna. Como fiscal general de California fue una resistencia contra Donald Trump al interponer 123 demandas de las cuales ganó 100 de ellas.