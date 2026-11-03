Elecciones EU 2026: El voto latino, ‘clave’ para definir el control del Congreso

El voto latino en Estados Unidos se perfila como uno de los factores determinantes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, ante la posibilidad de que una participación decisiva de este electorado cambie el equilibrio de poder en el Congreso y determine si los republicanos conservan la mayoría en la Cámara de Representantes o los demócratas recuperan el control.

La disputa se concentra en distritos competitivos de California, Texas, Arizona, Colorado y Nuevo México, donde la composición demográfica, los resultados ajustados de 2024 y el descontento económico colocan a los votantes hispanos en el centro de la estrategia electoral de ambos partidos.

Un análisis de UnidosUS identifica una presencia significativa del electorado latino en 12 de los 37 distritos competitivos examinados. Además, estima que el 38% de los votantes hispanos pertenece a un segmento susceptible de cambiar su preferencia política, integrado por indecisos, independientes y ciudadanos que modificaron su voto respecto de 2024.

Distritos donde el voto hispano puede definir la elección

En Colorado, el octavo distrito congresional representa uno de los escenarios más disputados. El republicano Gabe Evans busca conservar el escaño que ganó en 2024 por apenas 2,449 votos, una diferencia de 0.7 puntos porcentuales.

Su rival demócrata, Manny Rutinel, intenta recuperar una demarcación donde los latinos representan el 28.5% de los votantes registrados, según UnidosUS.

En Arizona, el sexto distrito, que comprende parte de Tucson y zonas del sur del estado, concentra otra contienda relevante. El republicano Juan Ciscomani enfrenta a la demócrata JoAnna Mendoza, después de haber ganado su última elección por aproximadamente 10,822 votos. Los hispanos representan el 17.6% del padrón electoral.

California presenta uno de los escenarios con mayor peso demográfico latino. En el distrito 22, ubicado en el Valle Central, el republicano David Valadao busca la reelección frente al demócrata Randy Villegas.

De acuerdo con UnidosUS, el 62.9% de los votantes registrados en esa demarcación son latinos. Valadao ganó en 2024 por cerca de 11,500 votos, aunque la modificación de los límites electorales para 2026 cambia la composición del distrito y añade incertidumbre al resultado.

Texas concentra algunos de los distritos con mayor presencia latina

En Texas, el distrito 34 se mantiene entre los principales focos de atención nacional. El demócrata Vicente González compite contra el republicano Eric Flores en una demarcación fronteriza donde los latinos representan el 70.8% de los votantes registrados.

También destaca el distrito 15, donde la republicana Mónica de la Cruz defiende su escaño en un territorio donde el electorado hispano constituye el 75.2% del padrón.

En Nuevo México, el segundo distrito congresional enfrenta al demócrata Gabriel Vasquez con el republicano Greg Cunningham. Los latinos representan el 50% de los votantes registrados, en una demarcación que Donald Trump ganó por un margen estrecho en las elecciones presidenciales de 2024.

La concentración de votantes hispanos en estos distritos convierte su participación en un elemento estratégico para determinar qué partido logra los escaños necesarios para controlar la Cámara Baja.

Economía desplaza a la migración... preocupaciones del voto latino

El comportamiento del electorado hispano no depende únicamente de su peso demográfico. La percepción económica, el costo de vida y las políticas migratorias de la administración de Donald Trump influyen en las preferencias electorales.

Una encuesta del Pew Research Center, publicada el 16 de octubre, encontró que el 51% de los votantes latinos registrados respaldaba a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes, frente al 24% que prefería a los republicanos. Otro 18% permanecía indeciso.

El estudio también reveló que el 55% de los hispanos considera su voto legislativo una forma de expresar rechazo a Trump, mientras que el 14% lo interpreta como un respaldo al presidente.

Por su parte, UnidosUS identificó el costo de vida como la principal preocupación entre los votantes latinos susceptibles de cambiar su preferencia, con el 60%. Le siguen el empleo y los salarios, con el 40%; los gastos médicos, con el 37%; y la vivienda, con el 27%.

La reforma migratoria aparece en quinto lugar, con el 21%, un dato que refleja el peso de las preocupaciones económicas en las decisiones electorales de esta comunidad.

En Nueva York, se observa a personas votando durante las elecciones de mitad de mandato en el Museo de Brooklyn. AFP

Descontento con Trump no garantiza victoria demócrata

Aunque los indicadores muestran un desgaste en el respaldo latino al presidente, la oposición no tiene asegurado el apoyo de este electorado.

Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, señaló que los votantes están especialmente preocupados por su estabilidad económica y buscan saber qué partido está dispuesto a responder a las necesidades de las familias trabajadoras.

La organización advierte que el desencanto con Trump no se traduce automáticamente en una preferencia por los demócratas. Una parte importante de los votantes considera que ninguna de las dos fuerzas políticas ofrece respuestas suficientes a sus principales preocupaciones.

Este escenario obliga a ambos partidos a intensificar sus esfuerzos de movilización y a presentar propuestas que conecten con las prioridades económicas y sociales de los electores.