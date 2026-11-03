Elecciones EU 2026: Mercados evalúan el impacto en Wall Street ante un cambio en el Congreso

Los inversionistas siguen de cerca las elecciones de medio mandato en Estados Unidos ante la posibilidad de que los demócratas recuperen el Congreso. El resultado podría influir en la regulación de la inteligencia artificial, las perspectivas fiscales y la volatilidad de Wall Street.

Los mercados financieros estadounidenses enfrentan una jornada marcada por la incertidumbre política. Los inversionistas evalúan las consecuencias de un posible cambio de control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones intermedias, en un escenario donde las perspectivas de la inteligencia artificial, la política fiscal y la regulación empresarial concentran la atención.

La contienda electoral llega en un momento delicado para Wall Street, después de recientes caídas en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), uno de los principales motores del mercado bursátil durante los últimos meses.

El desenlace podría modificar las expectativas sobre el rumbo económico de Estados Unidos durante los próximos dos años de la presidencia de Donald Trump.

Wall Street analiza tres escenarios electorales

El Partido Republicano ha mantenido el control de ambas cámaras del Congreso durante los primeros dos años del segundo mandato de Trump. Sin embargo, los sondeos anticipan que los demócratas tienen mayores posibilidades de conquistar la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el Senado permanece abierta.

UBS Global Wealth Management asignó, en su análisis previo a los comicios, una probabilidad de 50% a una victoria demócrata en ambas cámaras; 40% a un Congreso dividido, con los demócratas al frente de la Cámara de Representantes y los republicanos conservando el Senado; y 10% a una victoria republicana en ambas instancias.

La distribución de fuerzas podría determinar la reacción de los mercados financieros, especialmente en sectores sensibles a las decisiones legislativas y fiscales.

Scott Chronert, estratega de renta variable estadounidense de Citigroup, señaló que una victoria republicana podría generar una reacción favorable en las acciones, mientras que un triunfo demócrata más amplio podría presionar los precios.

La inteligencia artificial, bajo la lupa de los inversionistas

Uno de los principales focos de atención es el futuro de las inversiones en inteligencia artificial, particularmente la expansión de centros de datos y la infraestructura tecnológica que sostiene el crecimiento del sector.

Un Congreso liderado por los demócratas podría incrementar la supervisión sobre las grandes empresas tecnológicas y abrir investigaciones relacionadas con el desarrollo de la IA.

La creciente oposición ciudadana a la construcción de centros de datos también representa un factor de riesgo para las compañías que han destinado importantes recursos a esta infraestructura.

No obstante, los analistas consideran que un cambio de control legislativo difícilmente frenaría por completo la expansión del sector, aunque sí podría aumentar la incertidumbre regulatoria y modificar las expectativas de inversión.

Política fiscal, defensa y regulación: los sectores en riesgo

El resultado electoral también podría tener consecuencias para las perspectivas fiscales de Estados Unidos, el gasto en defensa y la regulación de industrias como la salud, la banca y las criptomonedas.

Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, advirtió que los efectos más visibles de un cambio de control del Congreso serían una mayor fiscalización del gobierno y negociaciones presupuestarias más complejas.

Para los inversionistas, estos escenarios implican evaluar posibles cambios en las condiciones de operación de las empresas, el gasto público y las perspectivas de crecimiento económico.

Una victoria demócrata en ambas cámaras podría dificultar la aprobación de nuevas medidas fiscales impulsadas por Trump y aumentar las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Los mercados de opciones anticipan movimientos moderados

Los contratos sobre el índice S&P 500 descontaban una variación aproximada de 0.8% en cualquier dirección para el miércoles, ligeramente por encima del movimiento diario implícito promedio de 0.6% observado durante el último mes, según datos de ORATS.

La estimación sugiere que los inversionistas esperan una reacción relativamente contenida, aunque el resultado podría generar ajustes en sectores específicos.

Joe Tigay, gestor de carteras de Equity Armor Investments, señaló que una definición electoral podría reducir parte de la volatilidad, pero advirtió que los riesgos geopolíticos seguirían presentes.