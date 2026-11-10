El Papa advierte a los jóvenes en Argentina contra la obsesión por la apariencia y la fama en redes

El Papa León XIV afirmó este martes que ni la enfermedad ni la edad apagarán su fervor, exhortó a los argentinos a ser santos y advirtió a los jóvenes contra la obsesión por la apariencia, el dinero o la popularidad en las redes sociales.

El pontífice de 71 años habló ante religiosos en Córdoba, a 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y más tarde encabezó una vigilia con jóvenes en la capital.

"Queridos amigos, recuerden, lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación", dijo León XIV a los religiosos reunidos en Córdoba.

El Papa estadunidense se negó a reprogramar su viaje de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú, a pesar de que los médicos le extirparon la parte inferior del pulmón derecho para retirar un tumor canceroso.

"Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo, nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios", afirmó el pontífice en su tercer día de visita en Argentina.

También pidió a los religiosos que sueñen con una Iglesia que siga "haciendo lío", y evocó así el célebre llamado que su predecesor, el Papa Francisco, pronunció en 2013 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro.

Muchos asistentes se abrazaron y lloraron al ver llegar al Pontífice. REUTERS

En sus tres días en el país, León XIV ha desafiado con sus discursos las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei, al instar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y a las personas con discapacidad.

Palermo: el mensaje contra los ídolos de hoy

A su regreso de Córdoba, el Pontífice participó en una vigilia que congregó a 1.3 millones de personas en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Ante la multitud, exhortó a la juventud a resistir a los ídolos contemporáneos, entre los que mencionó el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer.

"A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", dijo León XIV a un público que aplaudía y lloraba de emoción.

El Papa cuestionó además a quienes hacen negocio con placeres que terminan por esclavizar, como la pornografía y diversas sustancias.

Miles de jóvenes habían comenzado a congregarse horas antes, en una tarde nublada y húmeda, y esperaron tomando mate en reposeras o sobre el césped, entre banderas argentinas y del Vaticano. Cuando el Pontífice se aproximaba al predio, muchos se abrazaban en llanto.

"Hay gente que no se muestra como es", dijo a la AFP Benjamín Paz, estudiante de 19 años.

s algo fundamental ser auténtico y no pensar mucho en lo que piensen los demás, que creo que las redes sociales es mucho eso, de mostrarte a los demás", añadió Paz.

El evento cerró con fuegos artificiales, cantos y un Papa visiblemente emocionado. REUTERS

El evento terminó con fuegos artificiales, lágrimas, cantos y un Papa visiblemente emocionado.

Multitudes en Argentina y el debate sobre fieles

El lunes, en el mismo escenario, León XIV realizó su primera misa a cielo abierto en el país, que convocó a 2.5 millones de personas y fue la más multitudinaria de su pontificado hasta ahora.

Todos sus eventos en Argentina han reunido a públicos masivos, en una nación donde distintos estudios muestran una caída sostenida en el número de fieles en las últimas décadas.

"Sociológicamente yo no creo que haya más católicos porque venga el papa", dijo a la AFP Nicolás Viotti, investigador del Conicet especializado en religión.

"Las marchas, las procesiones, tienen que ver con la cultura argentina de ocupar el espacio público. Y el catolicismo no es diferente a eso, o tal vez el catolicismo sea un poco la razón de que eso ocurra", añadió Viotti.

La jornada del martes había comenzado con una misa en Córdoba ante unos 650 mil fieles, en el predio de una fábrica de aviones. Durante su homilía, el Papa pidió a los asistentes mirarse en el espejo de los santos argentinos Cura Brochero y Mama Antula.

"¡Vayan y sean santos!", exhortó León XIV.