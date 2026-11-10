Venezuela abre el sector eléctrico a la inversión privada tras casi dos décadas de control estatal

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad el martes una reforma a la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional que permite la inversión privada en un sector nacionalizado en 2007, en medio de una fuerte crisis por los largos apagones que golpean a diario a gran parte del país, según AFP y Reuters.

Es la más reciente de las reformas impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la de hidrocarburos y la nueva ley de minería.

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington desde la captura de Nicolás Maduro en enero, en un operativo militar estadunidense en Caracas, y busca atraer capital a pesar de la persistente cautela de los inversionistas.

Qué cambia con la nueva ley

El texto permite que los privados ingresen al sector mediante empresas mixtas con el Estado, con una vigencia de hasta 25 años, y que operen bajo el régimen de concesiones. Esto revierte una ley de 2010 que reservaba la industria exclusivamente al Estado.

Las petroleras, para garantizarse un suministro continuo, tendrán que recurrir a modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, sin perjuicio de la interconexión con el sistema nacional.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, defendió el cambio ante la prensa:

"Que un privado genere electricidad y pueda proporcionarla a cambio de una tarifa establecida" permitirá aumentar la oferta, indicó Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez añadió que el servicio se seguirá dando "sobre todo a los más vulnerables". Para el diputado opositor Antonio Ecarri, la reforma era necesaria frente al colapso de la empresa eléctrica estatal, según dijo a AFP.

La estatización propició falta de inversión, corrupción y malos manejos, y hoy la generación está muy por debajo de la demanda: menos de 40 por ciento de la capacidad instalada se encuentra operativa, según Reuters.

A principios de septiembre, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, insistió en Caracas en la importancia de fortalecer el sector eléctrico para acompañar el aumento de la producción petrolera. Wright dijo que la prioridad son los venezolanos y que ambos objetivos deben avanzar en paralelo.

Muchos venezolanos saben que posiblemente pagarán tarifas más altas por un servicio hoy prácticamente gratuito. Reuters informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elabora un plan de dos años para Venezuela, centrado en parte en el sector eléctrico, y que las autoridades evalúan pedir a Qatar un préstamo puente para saldar atrasos de más de 2 mil millones de dólares con el organismo.

Apagones que dañan el campo

Las fallas golpean con fuerza a sectores como el agrícola. Heriberto Labrador, de 60 años, productor de leche del estado Táchira, contó el cambio que vivió:

"Pasamos de bloques de racionamiento de 4 horas al día, a 18 y hasta 20 horas sin energía", dijo Labrador.

El productor aseguró que desde hace al menos una década los cortes le impiden usar ordeñadoras y refrigeradores. El estado Zulia produce 60 por ciento menos leche que hace dos décadas, según asociaciones ganaderas de la región.

La productora Maglis Ferrer, de 64 años, que vive en Zulia, tiene reservas sobre la reforma:

"Aquí no se trata de una ley para resolver el problema eléctrico que tiene Venezuela, se trata de inversión que debe hacer el Estado", señaló Ferrer.