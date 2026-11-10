Nobel de Paz Santos critica a De la Espriella por exhibir cadáveres "con orgullo"

El Nobel de la Paz colombiano Juan Manuel Santos criticó este martes al presidente Abelardo de la Espriella por mostrar cadáveres "con orgullo" y por firmar una bomba que el Ejército utilizó en un operativo militar contra guerrilleros.

De la Espriella promueve la mano dura contra los criminales del país y suele informar sobre sus letales operativos y bombardeos en videos en los que aparece junto a cuerpos en bolsas blancas, con música de guerra de fondo.

La bomba firmada y los videos del presidente

El mandatario, de derecha, firmó una bomba empleada en el último ataque aéreo contra un campamento guerrillero, que dejó cuatro muertos en la convulsa frontera con Venezuela, según un video que él mismo compartió en redes sociales el lunes.

Santos habló sobre esas imágenes durante un evento en Bogotá.

"Estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo", dijo Santos.

El expresidente también expresó su preocupación por el rumbo que toma la política de seguridad del nuevo gobierno.

"Espero que esto no dé un mensaje para volver al pasado", afirmó el Nobel de la Paz.

Santos exigió al gobierno que respete el acuerdo de paz y que actúe con apego a los derechos humanos.

Santos sentenció que Colombia ya vivió una política en la que el número de cadáveres determinaba el éxito o el fracaso, y pidió no repetirla.

Colombia, entre la violencia y la mano dura

Colombia vive su peor ola de violencia diez años después de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, que desarmó a esa guerrilla y redujo de forma temporal los homicidios.

En los últimos meses, los poderosos grupos armados que siguen activos aterrorizan al país con una seguidilla de atentados, secuestros y asesinatos.

Santos, presidente entre 2010 y 2018, defiende con firmeza el tratado, que su gobierno firmó y que le valió el premio Nobel, una visión contraria a la del nuevo gobierno de derecha.

De la Espriella aparece con una pistola en el cinto y vestido con ropa táctica, y ofrece "tumba o cárcel" a los criminales que se financian con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

El presidente puso fin a los diálogos que mantenía el expresidente izquierdista Gustavo Petro con los grupos ilegales, a los que enfrenta con bombardeos y con el apoyo de Estados Unidos.