El sector del autotransporte de carga en México enfrenta un escenario crítico donde la inseguridad y la deficiente infraestructura carretera operan como los principales obstáculos para el crecimiento económico.

José Carlos Gilibert Peña, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), advirtió que, a pesar de la disposición del gremio por sumarse a una economía en expansión, la falta de condiciones mínimas de certeza en las rutas nacionales está asfixiando la operatividad.

“Para nosotros es muy difícil el tema del crecimiento, el tema de la continuidad porque tenemos un problema muy grande hoy en día a nivel nacional que es la inseguridad del país”.

El directivo explicó que uno de los efectos más nocivos de la criminalidad es la alteración de los flujos logísticos ya que el temor a los robos ha provocado un desplazamiento masivo de las operaciones hacia el horario diurno, saturando las vías generales de comunicación y las plazas de cobro. Esta situación no sólo eleva los costos operativos, sino que degrada la calidad del servicio para todos los usuarios.

“Si nosotros no podemos circular de noche, porque tenemos un alto índice de robo en ciertos tramos carreteros, pues por lógica vamos a circular de día esto deriva en casetas saturadas, kilómetros de fila y un mal servicio de peaje”

Transporte de carga en México enfrenta escenario crítico por inseguridad, señala Canacar Cuartoscuro

Agregó que la eficiencia que demanda la cadena de suministro actual es inalcanzable sin “unas autopistas completamente diferentes y un peaje que tenga el dinamismo y la tecnología” necesarios para agilizar el tránsito.

Luis Hernández, director general de Autotransporte de la SICT, indicó que se ha trabajado en procesos de digitalización y simplificación administrativa para ayudar a que la carga pueda moverse más fácilmente tanto en territorio nacional como internacional.

Mencionó que se trabaja en un proyecto de autorregulación que facilitará a las empresas que desde inicio la carga cumpla con las normas y se eviten los retrasos.

Mayores primas

Por su parte, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) reveló que el incremento en el precio del diésel y los precios de las pólizas de seguro, que se han dado como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán, han generado un incremento de entre 25 y 30% en los costos operativos del sector.

“Las pólizas de seguros (para navieras) se han duplicado o hasta triplicado, porque ya no sólo tienes el seguro del transporte, tienes un seguro extra de guerra sí que la naviera te está interponiendo”, destacó Eva Maria Muñoz, presidenta del organismo, durante su participación en el Foro de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).