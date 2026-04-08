Para los contribuyentes que van a presentar su declaración anual este 2026 ante el SAT, y no tienen e.firma, o no está actualizada, hay una forma de hacerlo, sin este documento. ¿Cómo se hace?

La declaración anual se puede presentar, sin necesidad de tener e.firma, siempre y cuando cumplas con los criterios de confianza y montos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estipula para este ejercicio fiscal.

¿Cómo se puede presentar la declaración anual con el SAT sólo con contraseña?

Ingresar al portal del SAT.

Seleccionar la opción Trámites y servicios.

Dar clic en Declaraciones para personas

Para entrar, es necesario capturar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ingresar la contraseña, el captcha y seleccionar Enviar.

El siguiente paso es escoger la opción de Presentar declaración. Aquí se tiene que llenar el formulario de la declaración, según los ingresos percibidos.

Seleccionar el Ejercicio, Tipo de declaración y Periodo. Para los que presentan la primera declaración anual, en el campo Tipo de declaración, es necesario seleccionar Normal, o si es el caso, Complementaria.

¿No tienes e.firma? Así puedes presentar tu Declaración Anual 2026 ante el SAT Canva

¿Cuándo puedes declarar solo con tu Contraseña?

Para este 2026, el SAT permite el uso de la Contraseña (antes conocida como CIEC) como mecanismo de firma electrónica simplificada en los siguientes escenarios:

Sin saldo a favor: Si el resultado de tu ejercicio es "cero" o tienes un impuesto a cargo que debes pagar.

Saldo a favor menor a 10,000 pesos: Puedes solicitar tu devolución automática sin mayores requisitos que tu acceso básico.

Cuando el saldo a favor es superior a los 10,000 pesos, es necesario renovar la e.firma.

Para las personas que obtengan saldo a favor, es necesario tener una cuenta bancaria y la CLABE, para que el SAT haga el depósito del dinero.

¿No tienes e.firma? Así puedes presentar tu Declaración Anual 2026 ante el SAT Canva

¿Qué debes revisar para que tu declaración anual sea exitosa?

Revisión de Precarga: El SAT ya tiene listos tus ingresos y retenciones del 2025. Asegúrate de que coincidan con tus recibos de nómina.

Deducciones Personales: Verifica que tus facturas de gastos médicos, dentales o colegiaturas estén marcadas correctamente para ser restadas de tus ingresos.

Envío y Acuse: Una vez confirmados los datos, selecciona el botón enviar. El sistema te pedirá tu contraseña y generará un acuse de recibo que debes guardar como comprobante legal de cumplimiento.

¿Quién debe presentar la declaración anual este 2026?

Las personas físicas que deben presentar la declaración anual este 2026, son todos los contribuyentes que que obtuvieron ingresos por sueldos y salarios, en las siguientes modalidades:

De un solo empleador y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre.

Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios.

Si trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo.

Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.

Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.

Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

Servicios profesionales: son aquellos que se obtienen por cuenta propia y generan comprobantes de honorarios.

Actividades empresariales que incluyen: Plataformas tecnológicas, región fronteriza y Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

Cobrar rentas por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).

Intereses o dividendos.

Enajenaron bienes, es decir, si vendieron algún bien.

Las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza pueden quedar relevadas de presentar la declaración anual de conformidad con la regla 3.13.7. de la RMF, quienes apliquen lo establecido en las reglas 3.13.20. y 3.13.21. podrán optar por presentarla.