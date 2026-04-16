Imagen Insurance Summit 2026: Urge impulsar la cultura de los seguros en México

En las instalaciones de Ciudad Imagen se desarrolló la edición 2026 del Imagen Insurance Summit, en la que los especialistas del sector reconocieron la necesidad de impulsar una mayor cultura de los seguros para que los clientes los vean como herramienta de inversión en la vida y no un gasto. Además de lograr nuevas formas de comunicar los beneficios y el uso de inteligencia artificial como aliada del marketing.

Dentro de la primera mesa Comunicación y herramientas de marketing para el acceso a seguros, Fabiola Dosal Via, Head of Product and Customer Proposition de HSBC Life, y Juan José Anduaga, director de Innovación y Alianzas Estratégicas de Dentalia, platicaron con Crystal Mendivil sobre el valor que como sociedad debe dársele a la protección de la salud o los bienes materiales, a partir de un seguro.

Foto: Brandon Ruiz.

"La palabra seguro espanta"

Fabiola Dosal Via, head of Product and Customer Proposition de HSBC Life, expresó que “la palabra seguro espanta, se ve como gasto o mera transacción. Lo que debemos buscar es que a través de los asesores financieros realmente logremos una planeación de patrimonio con los clientes y le demos acompañamiento en todos los momentos clave en vida que nuestros clientes y sus familias tienen”.

Juan José Anduaga, director de Innovación y Alianzas Estratégicas de Dentalia, comentó por su parte que “sin duda alguna, la estrategia es volver algo invisible a algo muy visible, esta estrategia se divide en tres ejes: generar tangibilidad, cuando tienes productos y beneficios que pueden tener frecuencia de uso eso le da tangibilidad a los diferentes productos, otra es volverlo simple, el acceso tiene que ser bastante simple y el otro es que el uso esté enfocado en algo que te genere subvalor como es la prevención”.

En esta primera mesa también participó Gerardo Rebollar Fernández, CEO de Hylant México, quien habló de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial para desarrollar herramientas de comunicación para difundir la cultura del seguro.

*mcam