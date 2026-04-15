Con la llegada de abril, millones de contribuyentes en México inician el proceso de la Declaración Anual de personas físicas. Mucha gente la puede hacer por Internet, pero es necesaria la e.firma o firma electrónica. ¿Cómo saber si tu e.firma sigue vigente? Esto debes hacer.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la e.firma, o firma electrónica, tiene una validez de cuatro años.

¿Cómo puedes saber si tu e.firma sigue vigente para hacer tu declaración anual este 2026?

El SAT señala los siguientes pasos para verificar la vigencia de la e.firma en línea:

Dar clic en el botón iniciar

Ingresar la contraseña de la clave privada de la e.firma

de la clave privada de la e.firma Buscar los archivos de la llave privada, archivo .key y certificado de archivo .cer

Introducir el texto de la imagen

Dar clic en enviar, para que el aplicativo muestre la vigencia del certificado de la e.firma

¿Cómo saber si tu e.firma sigue vigente para tu declaración anual con el SAT este 2026? Canva

¿Cómo renovar la e.firma en línea?

La e.firma se puede renovar en línea, ya sea que el caso que esté próxima a vencer, o que tenga un año de que venció.

Es necesario entrar al sito del SAT, tener los archivos de la e.firma, ya sea vigente o próxima a vencer, y seguir estos pasos:

Descarga la aplicación Certifica en tu equipo de cómputo de acuerdo a las características de su sistema operativo.

Selecciona Requerimiento de Renovación de Firma Electrónica y sigue los pasos, carga los archivos de tu e.firma vigente y guarda los archivos generados.

Ingresa a CertiSAT WEB con tu firma electrónica vigente.

Selecciona Renovación del certificado, carga el archivo con extensión .ren y da clic en Renovar.

Guarda el Acuse y da clic en Recuperación de Certificado.

Escribe tu RFC y da clic en el número de serie del certificado activo, para descargarlo.

Guarda el certificado de e.firma con tu llave privada.

También, puedes descargar tu certificado de e.firma desde el servicio.

¿Cómo saber si tu e.firma sigue vigente para tu declaración anual con el SAT este 2026? Cuartoscuro

¿Cómo renovar la e.firma de manera presencial?

Es necesario reservar una cita con el SAT.

Llevar una memoria extraíble (USB)

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (solo si tu identificación oficial no contiene tu domicilio).

Si tu e.firma tiene menos de un año vencida, puedes utilizar tu huella dactilar para acreditar tu identidad.

¿Para qué se necesita la e.firma para presentar la declaración anual?

Es necesario tener la e.firma vigente, sólo si el saldo a favor es superior a los 10,001 pesos en la declaración anual, de acuerdo con el SAT.