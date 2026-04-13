Alista Sheinbaum nueva reunión con con gasolineros para reafirmar tope a precio de combustibles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó desde Palacio Nacional, que esta semana se reunirá de nueva cuenta con empresarios del sector gasolinero para reafirmar el control del precio de los combustibles.

En este sentido, la jefa de Estado, mencionó que se busca que el precio de la gasolina magna se mantenga en 24 pesos, mientras que el del diésel se quede en los 28.28 pesos, esto en beneficio de los mexicanos.

Lo anterior lo dio a conocer en el marco de su conferencia mañanera, desde la cual destacó que su gobierno apoya a la población con un subsidio de alrededor de seis pesos por litro en la gasolina magna, pues el precio debería estar en alrededor de 32 pesos.

Lo que hicimos fue apoyar el precio de la gasolina magna, que no puede pasar de 24 pesos, es el mismo precio desde el año pasado. En el caso del diésel hasta ahora se pudo llegar a un acuerdo de 28”, explicó.

Precios de Gasolina en México 2026

Precios promedio de gasolina en México (2026)

¿Cómo impacta el alza en combustibles a la canasta básica?

La titular del Ejecutivo hizo un espacio en su conferencia para detallar la importancia de mantener estables los precios de los combustibles, pues reconoció que el alza al diésel que se registró en la semanas recientes impactó en el costo de productos como frutas, legumbres y carne.

En el caso del diésel queremos bajarlo más porque impacta en los precios de las mercancías. Esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros”, expuso.

En este, la presidenta Sheinbaum anunció también que esta semana se reunirá con empresarios de tiendas de autoservicio para mantener el precio de la canasta contempladas en el Pasic y comprometer al sector a no elevar sus precios a pesar de la presión del costo de combustibles y la fluctuación de precios internacionales de sus productos.

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fdm