Durante la temporada de declaración anual, es común que los contribuyentes olviden su contraseña del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por ello, aquí te explicamos cómo restablecer tu acceso al portal de manera rápida, sencilla y directamente desde tu celular.

Olvidar tu contraseña del SAT puede retrasar trámites clave, como la presentación de la declaración anual o la consulta de información fiscal.

Para recuperar el acceso, el SAT habilitó la plataforma SAT ID, la cual permite crear o actualizar la contraseña, antes conocida como CIEC, sin necesidad de acudir a una oficina.

Cómo recuperar tu contraseña con SAT ID

El proceso a través de SAT ID se realiza completamente en línea y requiere un dispositivo con cámara, ya sea un teléfono móvil, tableta o computadora. De acuerdo con la autoridad fiscal, estos son los pasos:

Accede al SAT ID

Ve al sitio oficial del SAT y elige la opción para generar tu contraseña.

¿Olvidaste tu contraseña del SAT? Así la recuperas en minutos desde el celular. Cuartoscuro

Proporciona tu información básica

Ingresa tu RFC de 13 caracteres y un correo electrónico personal al que tengas acceso, ya que será el canal para recibir notificaciones.

Sube tu identificación

Adjunta fotos claras de ambos lados de tu identificación vigente, ya sea INE, pasaporte o cédula profesional.

Verifica que eres tú

Graba un breve video repitiendo la frase que te indique el sistema. Esto funciona como prueba de vida para confirmar tu identidad.

Firma tu solicitud

Firma directamente en la pantalla del dispositivo, procurando que tu firma coincida lo más posible con la de tu identificación oficial.

¿Olvidaste tu contraseña del SAT? Así la recuperas en minutos desde el celular. Canva

Una vez concluido el proceso, el sistema genera un folio para dar seguimiento a la solicitud. El SAT cuenta con un plazo máximo de cinco días hábiles para revisar la información y validar la identidad del contribuyente.

Tras la validación, el usuario recibe un enlace a través de su correo electrónico o por mensaje SMS para finalizar el trámite. En ese momento, podrá establecer una nueva contraseña para acceder a los servicios del SAT.

¿Cómo recuperar tu contraseña con la App SAT Móvil?

Para quienes prefieren usar el celular, el SAT también cuenta con la aplicación oficial SAT Móvil, disponible tanto para dispositivos iOS como Android. El procedimiento es similar al de SAT ID, pero adaptado a una interfaz móvil.

Estos son los pasos a seguir:

Instala la app SAT Móvil: Descárgala desde App Store o Google Play.

Instala la app SAT Móvil: Descárgala desde App Store o Google Play. Inicia la creación o recuperación de tu contraseña: Abre la aplicación y selecciona la opción correspondiente.

Proporciona tus datos personales: Ingresa tu RFC, correo electrónico y número de celular.

Carga tu identificación oficial: Adjunta una foto de un documento vigente como INE, pasaporte o cédula profesional.

Realiza la verificación facial: Graba el video que solicita la app para confirmar tu identidad.

Firma digitalmente: Haz tu firma directamente en la aplicación.

Recibe el enlace para tu nueva contraseña: Revisa tu correo y sigue el enlace para restablecer tu contraseña.

¿Olvidaste tu contraseña del SAT? Así la recuperas en minutos desde el celular. Canva

Al igual que en SAT ID, el sistema validará la identidad del contribuyente antes de permitir la generación de una nueva clave de acceso.

Recomendaciones para evitar rechazos

Para aumentar las probabilidades de que el trámite sea aprobado en el primer intento, especialistas sugieren seguir algunas recomendaciones prácticas:

Grabar el video en un lugar bien iluminado Evitar ruidos o interrupciones durante la grabación Asegurarse de que el rostro sea claramente visible Verificar que la identificación esté vigente y legible Revisar que el correo electrónico esté correctamente escrito

Una mala calidad en el video o errores en los documentos pueden provocar el rechazo de la solicitud, lo que obligaría a reiniciar el proceso desde el inicio.