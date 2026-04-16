Telcel Historias, el concurso para crear con IA

Telcel y Gemini lanzaron el concurso Telcel Historias que busca impulsar el uso de esta tecnología y fomentar que la gente use su creatividad para generar videos.

"Telcel Historias consiste en crear videos de 30 segundos a dos minutos, con ayuda de la inteligencia artificial de Google, Gemini y algunos de sus modelos más avanzados para la creación y edición tanto de imagen como video como Nano Banana y Veo 3", explicó Kevin Brito Soriano, Product Marketing Manager de Android, Google México.

El directivo de Android señaló que, junto con Telcel, tenían la meta de crear un espacio para que todo México pueda contar su historia, compartir su visión y su ímpetu por inspirar con sus propias ideas.

"Queríamos construir la oportunidad para que las personas lograran esto a través de su creatividad, la velocidad de la red Telcel 5G y la inteligencia artificial de Google Gemini", destacó Brito Soriano.

Marcos Linares, subdirector de Mercadotecnia de Telcel, detalló que las historias deben girar alrededor de cuatro temáticas: impacto con propósito, humanos conectados, realidad reimaginada e imaginando el mañana.

"Vamos a obviamente calificar el uso de la IA con la plataforma, temas de dirección, ejecución, que sea coherente lo que pensaron y cómo lo aterrizaron, un diseño visual que sea como lo vieran agradable, que que guste, que tenga una propuesta interesante y sobre todo que tenga impacto y trascendencia, que la historia que cuenten, dejen algo", precisó.

Los participantes deben crear los videos con herramientas de IA de Google y ser usuarios de Telcel, considerando que, actualmente hay 84. millones de clientes con la empresa, según datos de América Móvil a diciembre de 2025.

La convocatoria inicia el 15 de abril y cierra el 15 de mayo, los videos serán evaluados a partir del 16 de abril y hasta el 22 de mayo por un jurado integrado por creadores de contenido.

El subdirector de Mercadotecnia de Telcel adelantó que el premio para el ganador son 200,000 pesos, además a los cinco finalistas les darán premios especiales de la mano de Motorola, Xiaomi, Pixel y Vivo.

Por otra parte, Telcel Historias consideró al 57% de la Generación Z y 58% de Millennials que ya utilizan IA generativa diariamente, para impulsar su talento.

Renato Flores, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales en América Móvil, dijo que con esta iniciativa buscan impulsar la creatividad de las personas.

"Una de las cosas en las que trabajamos muchísimo a través de América Móvil y de Telcel es justamente ser el aliado tecnológico de todos nuestros usuarios para que potencien sus capacidades en productividad, en salud, en educación y en entretenimiento".

Flores mencionó que 12 ciudades cuentan con red 5G de Telcel, la cual "se ha venido solidificando, fortaleciendo y teniendo mayores capacidades justo para esta demanda".