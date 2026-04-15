¡Peso cae desde su mejor nivel en mes y medio! Precio del dólar hoy 15 de abril de 2026

El peso mexicano retrocede en la jornada de este miércoles tras haber alcanzado su mejor nivel en cerca de siete semanas ante el optimismo de que se reanuden las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, con lo que el precio del dólar hoy 15 de abril de 2026 cotiza en $17.28 unidades.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.15% frente al precio de referencia del martes, cuando llegó avanzar hasta 17.1610 unidades, un nivel no visto desde finales de febrero.

"Anticipamos que a lo largo de la sesión aumentará el optimismo derivado de un potencial plan de paz en Medio Oriente, con los inversionistas buscando confirmaciones de supuestas nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán", indicó Grupo Financiero Ve por Más, en un reporte.

Según el presidente estadunidense, Donald Trump , la guerra podría terminar pronto y en una entrevista pidió al mundo que esté atento a "dos días increíbles", mientras las fuerzas estadunidenses imponen un bloqueo que hacía dar media vuelta a los buques que salían de los puertos iraníes.

Dólar hoy a peso mexicano del 15 de abril de 2026

El precio del dólar hoy 15 de abril de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.43 pesos a la compra y 17.56 pesos a la venta.

- 16.43 pesos a la compra y 17.56 pesos a la venta. Banamex - 16.75 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta.

- 16.75 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.9 0 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.9 0 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:32 horas

Con información de Reuters

vjcm