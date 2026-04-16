La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de Magnicharters, debido a su insolvencia económica.

La autoridad informó que dio a la compañía un plazo para presentar un plan que atienda sus problemas financieros o de lo contrario procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales.

Cabe resaltar que la autoridad detectó el problema financiero desde enero, tras una auditoría, pese a ello, la aerolínea siguió operando con normalidad.

“Desde el mes de enero de 2026, la AFAC realizó una verificación técnica administrativa (VTA) a Magnicharters, de acuerdo al Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron y notificaron hallazgos. En esta verificación se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando, no obstante, se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas”, dijo la AFAC.

Suspensión temporal: Frenan a Magnicharters por insolvencia financiera Cuartoscuro

La autoridad aeronáutica apuntó que debido a la capacidad financiera identificada, se detectó que eso podría representar un riesgo para la seguridad operacional.

“Se otorgará a la empresa un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura. En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales”, agregó la AFAC.

Antecedentes

Desde esta semana, los trabajadores de la aerolínea la emplazaron a huelga debido a que la empresa les adeuda más de seis meses de salarios y viáticos. Con anterioridad, las tripulaciones ya habían denunciado públicamente violaciones al contrato colectivo de trabajo.

En diciembre del año pasado, un piloto de la aerolínea retuvo un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Cancún argumentando que no despegaría hasta que la empresa no atendiera la solicitud de pagos atrasados, en ese momento el tripulante alegaba que había un retraso de más de cinco meses.

“Este avión sale, hasta que nos paguen lo que nos deben Como pilotos invertimos mucho en nuestra profesión para que un día digan “ya vete”.

El tripulante retuvo el avión por varias horas hasta que fue detenido por elementos de la Marina.

Hasta el cierre de 2025, Magnicharters operaba una flota de tres aeronaves con una edad promedio de 29.7 años, equipos de los más viejos respecto del resto de la flota aérea comercial del país.