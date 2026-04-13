Profeco visitará Magnicharter tras dejar de operar sin previo aviso a pasajeros

La suspensión de operaciones de la aerolínea Magnicharters llegó a la mañanera de este 13 de abril, donde el Gobierno federal. La conferencia centró el foco en la atención en pasajeros afectados, la coordinación institucional y la falta de comunicación de la empresa.

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno federal ya activó mecanismos de apoyo tras la cancelación de vuelos, particularmente en destinos turísticos clave.

Lo que sucedió con Magnicharters fue que dejó de volar por problemas logísticos... No avisaron”, dijo la mandataria, subrayando uno de los puntos más críticos del caso: la ausencia de información oportuna a los usuarios.

Sheinbaum explicó que, tras conocerse la situación, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, estableció comunicación inmediata con el Ejecutivo para coordinar una respuesta.

Agregó que se incluyó contacto con otras aerolíneas para aprovechar espacios disponibles y reubicar a los pasajeros afectados, en una acción emergente para evitar una crisis mayor en el sistema aeroportuario.

Profeco: reubicaciones y supervisión

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, amplió los detalles de la intervención gubernamental.

Recolocamos a las personas varadas en los vuelos programados con apoyo de la SICT y ya estamos hablando para establecer un canal de comunicación”, señaló, confirmando que los usuarios ya están siendo atendidos mediante alternativas de transporte.

Escalante también informó que personal de Profeco acudirá a las oficinas de la aerolínea para dialogar con sus directivos, en busca de soluciones formales y mecanismos de atención directa.

Hasta el momento, la dependencia ha recibido pocas quejas formales, principalmente de agencias de viajes, aunque reiteró que se dará seguimiento a cualquier denuncia que surja en los próximos días.

Cancún, el punto más afectado

El Gobierno federal identificó al aeropuerto de Cancún como el principal foco de afectación, donde se concentraron pasajeros varados tras las cancelaciones.

En este contexto, la presidenta destacó la intervención de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien acudió personalmente a la terminal aérea para atender la situación.

El problema mayor fue en Cancún, pero la gobernadora fue al aeropuerto para atender personalmente el problema”, señaló Sheinbaum, enfatizando la coordinación entre niveles de gobierno pese a tratarse de un asunto federal.

Mapa Conceptual - Crisis Magnicharters

Mapa Conceptual: Crisis de Magnicharters Crisis Magnicharters

Cancelación de vuelos (abril 2026) Causa principal

Problemas logísticos

Falta de aviso a usuarios Impacto

Pasajeros varados

Incertidumbre en vuelos Zona crítica

Cancún (principal afectación) Gobierno Federal

Intervención en Mañanera

Coordinación inmediata Profeco

Reubicación de pasajeros

Supervisión a la empresa SICT / AFAC

Plan emergente

Coordinación aérea Aerolíneas apoyo

Aeroméxico

Viva Aerobus

Volaris Medidas

Reubicación en vuelos

Atención en aeropuertos Pendientes

Falta de reembolsos

Sin fecha de reactivación Riesgos

Sanciones

Pérdida de confianza

Fallas logísticas y plan emergente

Por su parte, la SICT confirmó que la empresa —operada por Grupo Aéreo Monterrey— enfrenta problemas logísticos que derivaron en la cancelación de vuelos programados.

A través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la dependencia informó que se implementó un plan conjunto con aerolíneas y grupos aeroportuarios para atender a pasajeros en tránsito.

Como parte de este esquema, los usuarios afectados pueden acudir a mostradores de aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, donde se les brindará apoyo para reubicación en vuelos disponibles.

Las acciones se concentran principalmente en aeropuertos de alta demanda como Cancún, Mérida y Huatulco.

El origen del problema

La crisis se originó el pasado 11 de abril, cuando Magnicharters notificó a sus clientes la cancelación de vuelos durante las siguientes dos semanas. La empresa atribuyó la decisión a problemas logísticos, aunque no precisó detalles técnicos ni operativos.

Además, no ha informado hasta el momento cuándo se restablecerá el servicio, ni ha detallado mecanismos claros de reembolso o reprogramación, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los pasajeros.

La única indicación inicial fue remitir a los usuarios a Profeco, lo que fue cuestionado por autoridades federales debido a la falta de responsabilidad directa de la empresa.

El caso pone en el centro del debate la protección de los usuarios del transporte aéreo en México. La intervención de Profeco y la SICT busca garantizar que los pasajeros no queden desprotegidos ante cancelaciones masivas.

El desenlace dependerá de la capacidad de la aerolínea para resolver sus fallas operativas y de la presión institucional para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Por ahora, la prioridad —según quedó claro en la Mañanera— es una: proteger a los usuarios y restablecer la confianza en el servicio aéreo.

asc