¿Tu pareja te complementa o dependes de ella? Esta reflexión abre el debate sobre el amor sano

El amor saludable no se basa en la necesidad, sino en la elección de compartir la vida con alguien desde la independencia y el crecimiento personal. Así lo explicó el conductor y comunicador Marco Antonio Regil, durante una conversación en su podcast, donde reflexionó sobre la importancia de construir relaciones sin perder la individualidad.

¿Qué significa amar sin depender de la pareja?

Durante la charla, Regil señaló que una relación puede ser más plena cuando una persona no necesita a su pareja para sentirse completa o para poder vivir, pero disfruta profundamente compartir momentos, experiencias y proyectos a su lado.

La psicoterapeuta Nilda Chiaraviglio, especialista en relaciones de pareja, terapia familiar, sexología y diversidad sexual, coincidió con esta idea y destacó que dentro de una relación lo importante es elegir al otro desde el deseo de compartir, no desde la dependencia.

Foto: Imagen generada con IA

¿Por qué es importante elegir a la pareja y no necesitarla?

Chiaraviglio explicó que una pareja no debe convertirse en alguien indispensable para realizar cada aspecto de la vida, sino en una persona con quien se puedan compartir aquellas áreas que aporten bienestar, inspiración y motivación.

Lo importante es que no necesites a tu pareja para absolutamente nada y que la elijas para compartir todas aquellas áreas de tu vida que te nutran, te inspiren y te motiven”, señaló.

¿Qué pasa cuando una pareja tiene gustos diferentes?

La especialista puso como ejemplo que dos personas pueden tener intereses distintos, como practicar diferentes deportes, y aun así mantener una conexión fuerte si encuentran otros espacios en común.

Pero te elijo para compartir otras áreas de mi vida porque me inspira, me motiva, me nutre. Me hace sentir que vale la pena crecer todos los días y compartirlo contigo”, expresó.

Foto: Imagen generada con IA

¿Qué fortalece realmente una relación?

De acuerdo con Chiaraviglio, disfrutar de actividades, experiencias y valores compartidos puede convertirse en una de las partes más enriquecedoras de una relación.

Compartir la misma naturaleza, el mismo arte, el mismo deporte, la misma comida; compartir cosas que a los dos les gustan es algo exquisito”, afirmó.

La especialista destacó que el amor se construye desde la libertad de dos personas que deciden caminar juntas, no desde la necesidad de depender una de la otra.

Foto: Imagen generada con IA

Construir una relación sana implica elegir a la pareja cada día desde el amor y la libertad, no desde la necesidad. Mantener la independencia, respetar la individualidad y compartir experiencias que fortalezcan el vínculo, permite crear una conexión más equilibrada, duradera y enriquecedora para ambas personas.