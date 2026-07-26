El diseñador Benito Santos lanza sus vestidos de novia 'ready to wear'

GUADALAJARA.— Los vestidos de novia de Benito Santos son diseños sobre medida... hasta ahora.

El diseñador jalisciense se diversifica y lleva sus exclusivos diseños al ready to wear,

para que puedan ser usados por más personas en la fecha de su boda y que no puedan acudir a sus tiendas en Guadalajara o Ciudad de México.

Santos presentó esta iniciativa en la edición 85 de Intermoda, en la cual inició en 2007, “imagínate, todos los inicios de mi carrera fueron en esta plataforma, la cual quiero mucho y decidí que también iba a ser en la cual iba a lanzar mi colección ready to wear”, cuenta en entrevista con Excélsior.

El acto es de suma importancia para el modisto para diversificar los productos que tiene y poder llegar a diferentes lugares de la República o a otros lugares en Latinoamérica, pero que a través de esta colección y de distribuidores, puedan encontrar el vestido de Benito Santos Novias en sus boutiques.

La iniciativa surgió por una demanda del mercado mediante las redes sociales con comentarios de poder estar más cerca de esta división de sus creaciones y, desde luego, al crecimiento.

Creo que es parte del crecimiento encontrar estos aliados comerciales que le den más visibilidad al nombre y que también pueda encontrar la gente el producto en diferentes ciudades”, explica Benito Santos.

Colección Benito Santos Novias Cortesía Benito Santos

Su inspiración vino de su creatividad misma y aunque en el “tema de las novias hay tendencias muy marcadas que uno las tiene que revisar y ver qué está pasando, el tener un contacto día a día con clientas que me buscan para el diseño personalizado me ha dado esas herramientas para poder hacer colecciones como este tipo de prendas que llevan una parte muy minimalista y otras muy románticas de lo que el mercado necesita.

“Con base en lo que yo veo qué es lo que está solicitando el mercado, es que puedo plasmar un poco las ideas que tengo y las necesidades.

“Siempre he pensado que tienes que satisfacer, hacer con tu propuesta cierto segmento de mercado que está buscando algo muy especializado de ti”, subraya.

Por ello su acercamiento a Intermoda, para platicar con gente que va iniciando y se le acercaron a pedirle consejos, una especie de “networking que estamos haciendo aquí.”

“Creo que no lo había visto de esa forma, pero no va a ser la primera vez que esté aquí. Con esta experiencia que he tenido, ha sido muy enriquecedor... en el mundo en el que estamos, todos necesitamos de todo.

Benito Santos en la presentación de Barbie Día de Muertos en 2022 Rodolfo Monroy

A San Juan de Dios

Entre los planes de hacer global la parte de Benito Santos Novias y comenzar en Latinoamérica y Estados Unidos, el diseñador presentará el próximo mes su colección crucero inspirada en el Mercado San Juan de Dios, en Guadalajara.

Se llama El Mercado, como un homenaje también a esas tardes que yo llegué a pasar en el mercado precisamente... (La presentación) la voy a hacer en línea, pero se va a grabar ahí en el Mercado San Juan de Dios, que quiero darle visibilidad a los comerciantes y a los artesanos que hay en la zona”, adelanta.

Aunque usar un foro para presentar una colección te ayuda a tener tomas muy buenas tomas y producciones fotográficas, comparte, “llevarlo al alma de donde sale la colección y donde te inspiras, creo que está padre y le das visibilidad a todo. A la ciudad que amo tanto, Guadalajara, y a todo lo que me ha dado esta ciudad, que es increíble”, comenta Santos, quien considera que la moda mexicana atraviesa un momento muy fuerte en la parte creativa.

“Cada día estoy viendo gente que está innovando, gente que a través de la globalización que tenemos, uno puede expresar desde su arte”, comentó el diseñador.