¡Consentidores y guardianes de la familia! Por qué festejamos el Día Internacional de los Abuelos

Hay cosas en la vida que no tienen precio: el abrazo cálido que curaba cualquier berrinche en la infancia o la moneda que nos pasaban a escondidas de nuestros padres "para tus gastos". Los abuelos son el pilar de las familias, por eso es que tienen su propio Día Internacional para el festejo: el 26 de julio.

El origen de este festejo tiene matices fascinantes que van desde tradiciones litúrgicas centenarias hasta ajustes en el calendario civil según cada país. Por ejemplo, en México, celebrar a los abuelos se aplica en un día completamente diferente.

Pero el mundo entero se pone de fiesta para conmemorar el Día Internacional de los Abuelos cada 26 de julio, una fecha cargada de emotividad, nostalgia y un profundo reconocimiento a las personas adultas mayores.

Día Internacional de los Abuelos Canva

Día Internacional de los Abuelos: ¿por qué se celebra cada 26 de julio?

En el santoral católico, el 26 de julio marca la festividad de San Joaquín y Santa Ana. De acuerdo con la tradición de los evangelios apócrifos y la doctrina cristiana, ellos fueron los padres de la Virgen María y, por lo tanto, los abuelos maternos de Jesús de Nazaret.

A lo largo de los siglos, la figura de estos santos ha simbolizado la sabiduría, la fe inquebrantable y el esmero por educar a las generaciones descendientes bajo valores de bondad y entrega.

Aunque la devoción a San Joaquín y Santa Ana se remonta a la Edad Media, la transformación de este día religioso en una jornada civil de concienciación sobre la vejez cobró fuerza a finales del siglo XX.

Pero fue en el 2021 que el Papa Francisco promovió la celebración del Día Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores para el cuarto domingo del mes de julio.

Otras organizaciones no gubernamentales y asociaciones enfocadas en el bienestar de la tercera edad, impulsaron también que este día no fuera solo una fecha de rezo, sino un llamado de atención a la sociedad para erradicar la discriminación por edad (edadismo), garantizar el respeto a los derechos humanos de la ancianidad y fomentar un envejecimiento activo, saludable y rodeado del cariño familiar.

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¿Qué dice la ONU sobre el Día Internacional de los Abuelos?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no reconoce el Día Internacional de los Abuelos del 26 de julio, debido a que en 1990, se proclamó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad.

Esta fecha oficial del organismo busca abordar temas de políticas públicas, sistemas de pensiones y salud global.

Pero mientras que la fecha de octubre aborda los desafíos estructurales del envejecimiento a nivel estatal, julio se vive dentro de la intimidad del hogar, con comidas familiares, regalos y conversaciones alrededor de la mesa.

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¿Cuándo se festeja el Día de los Abuelos en México?

En México, la celebración del Día de los Abuelos se lleva a cabo el 28 de agosto. Este festejo tiene sus orígenes en una conmemoración que fue instaurada bajo el nombre de "Día del Anciano", una denominación que buscaba resaltar la contribución de los adultos de edad avanzada en la reconstrucción del tejido social.

Con el paso de los años, el enfoque cambió drásticamente y en la década de 1990 y comienzos de los años 2000, las autoridades mexicanas decidieron actualizar la nomenclatura para promover un lenguaje más respetuoso e inclusivo.

Fue así como la fecha pasó a llamarse oficialmente Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. El objetivo fue recordar que no todas las personas de la tercera edad son abuelas o abuelos, y que todos los adultos mayores merecen el mismo reconocimiento e inclusión, independientemente de su estructura familiar.

En la sociedad contemporánea, las personas de la tercera edad se han reinventado por completo, manteniendo una vida activa, participando en dinámicas laborales y adaptándose a las exigencias de la era digital con una agilidad sorprendente.

Además, el rol económico y emocional de los abuelos se ha vuelto pilar indispensable para el sostenimiento de las familias modernas. Sin su apoyo incondicional, la conciliación entre la vida laboral y familiar de millones de parejas colapsaría.

El Día Internacional de los Abuelos no debe quedarse en una felicitación por WhatsApp ni en una llamada el 26 de julio o el 28 de agosto. La verdadera celebración consiste en construir un entorno donde envejecer sea visto como una etapa digna y respetada para los adultos mayores.