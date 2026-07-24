¿Qué es el autocuidado y cómo incorporarlo a la rutina sin caer en la automedicación?

Cuidarse no siempre comienza con una dieta estricta, una rutina intensa de ejercicio o un cambio radical de vida. También puede empezar al beber agua durante el día, desayunar antes de salir de casa, dormir lo suficiente, atender un síntoma a tiempo o reconocer cuándo es necesario acudir con un profesional de la salud.

En el Día Internacional del Autocuidado, que se conmemora cada 24 de julio (debido a que abreviado es 24/7), especialistas insisten en que estas decisiones cotidianas pueden mejorar la salud individual y, al acumularse entre millones de personas, reducir parte de la presión sobre los servicios sanitarios.

Sin embargo, dedicar tiempo específico al cuidado personal todavía representa un desafío. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024 del Inegi, apenas 8.5% de las mujeres y 6% de los hombres en México reportó realizar actividades dirigidas al cuidado de su salud.

¿Qué significa realmente el autocuidado?

La Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, conservar el bienestar y afrontar padecimientos, con o sin el apoyo de un profesional sanitario.

Esto significa que el autocuidado no sustituye la consulta médica, por el contrario, la complementa: incluye tanto los hábitos saludables como la capacidad de identificar síntomas, buscar información confiable, seguir correctamente un tratamiento y reconocer las señales que requieren atención profesional.

Juan Thompson, director general de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, explicó en entrevista con Excélsior que un componente fundamental es la alfabetización en salud, es decir, las habilidades que permiten distinguir información correcta de contenidos falsos, navegar por el sistema de salud y tomar decisiones informadas.

También implica conocer los límites de lo que una persona puede resolver por sí misma.

“Más del 80% de las personas que hicieron parte del estudio consideran al autocuidado y a la actitud de cuidar de sí mismos muy importante. Sin embargo, todavía tenemos la mitad, más o menos, que no se siente 100% con la confianza necesaria para tomar decisiones sobre su salud”, señaló Thompson.

¿Autocuidado es lo mismo que automedicación?

No. Aunque algunos medicamentos de venta libre pueden formar parte del autocuidado cuando se utilizan para atender síntomas leves y conforme a sus indicaciones, esto no significa que cualquier tratamiento pueda tomarse sin supervisión.

Thompson diferencia el uso responsable de productos de libre venta de la autoprescripción, que ocurre cuando una persona consume medicamentos que requieren receta sin haber recibido una indicación profesional.

Una mujer tomando un medicamento Especial

Ante una molestia menor, el autocuidado puede consistir en descansar, hidratarse, revisar las instrucciones de un medicamento autorizado o pedir orientación al personal de una farmacia. Pero si los síntomas persisten, empeoran, aparecen con frecuencia o incluyen señales de alarma, la decisión responsable es acudir al médico.

También debe evitarse el uso de antibióticos sin prescripción. Estos medicamentos no sirven para todas las infecciones y su consumo incorrecto favorece la resistencia antimicrobiana.

Víctor Mundo, director médico de la división Consumer Health de Bayer, añadió que algunos medicamentos de venta libre pueden utilizarse para atender síntomas leves y pasajeros, siempre que se respeten la dosis, el tiempo de uso y las indicaciones incluidas en el empaque.

Estos productos, también conocidos como OTC, han sido autorizados para adquirirse sin receta porque cuentan con evidencia de seguridad y eficacia cuando se utilizan para las molestias, dosis y periodos señalados. Sin embargo, su disponibilidad no significa que puedan tomarse sin límites ni que sirvan para cualquier causa de un síntoma.

“La automedicación responsable es cuando utilizo precisamente estos medicamentos que traen estas indicaciones en el empaque y respeto la dosis”, explicó el especialista.

De acuerdo con Mundo, están destinados a síntomas leves o autolimitados y no deberían convertirse en una solución permanente. Si una molestia no mejora, empeora o desaparece y vuelve a presentarse, es necesario consultar a un profesional para identificar su causa.

“Hacer medicina no es quitar síntomas, es determinar cuál es la causa que está ocasionando ese dolor. Si es algo que se está presentando constantemente, no me la voy a pasar tomando un medicamento”, señaló.

El especialista también señaló que gobiernos, profesionales sanitarios, empresas y medios de comunicación deben colaborar para brindar información confiable y enseñar a la población a reconocer cuándo puede atender una molestia menor y cuándo necesita acudir a consulta.

“El autocuidado no reemplaza al sistema de salud ni reemplaza al médico, pero ayuda a complementar y empoderar a las personas para que actúen oportunamente”, agregó.

Una mujer con un médico sobre el autocuidado Imagen generada con IA

Una herramienta de prevención, no una responsabilidad individual absoluta

El autocuidado no significa que las personas sean responsables por sí solas de evitar cualquier enfermedad. Las condiciones laborales, el ingreso, el acceso a alimentos, la disponibilidad de servicios médicos y la información sanitaria también influyen en la posibilidad de cuidarse.

Por ello, especialistas plantean que el autocuidado debe acompañarse de políticas públicas, educación en salud y acceso a fuentes confiables. En América Latina, una mayor adopción de estas prácticas podría generar beneficios económicos por unos 7 mil 200 millones de dólares al año y liberar hasta 122 millones de horas de atención profesional para destinarlas a pacientes con necesidades más complejas.

“El autocuidado empieza mucho antes de una consulta médica. Empieza con decisiones cotidianas, acceso a información confiable y hábitos sostenidos en el tiempo”, señaló Gustavo Ledesma, director de Asuntos Corporativos para Latinoamérica de Kenvue.

En México, ese reconocimiento podría incorporarse directamente a la Ley General de Salud. De acuerdo con el director general de ILAR, la propuesta ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y recibió un dictamen favorable en la Comisión de Salud del Senado. El siguiente paso sería que se discuta y vote en el pleno para después enviarla al Ejecutivo. Su aprobación permitiría contar con una base legal para desarrollar campañas, programas educativos y estrategias institucionales de autocuidado.

De manera paralela, se creó el Observatorio para la Implementación del Autocuidado, en el que participan el Poder Legislativo, las secretarías de Salud y Economía, la Cofepris, representantes del sector privado y especialistas. Uno de sus objetivos es revisar la regulación de los productos de autocuidado y diseñar procesos basados en el nivel de riesgo, de modo que se facilite su acceso sin dejar de garantizar su seguridad y eficacia.

Reconociendo el autocuidado desde la Ley General de Salud, tenemos un alcance mucho mayor. Eso nos permite alinear todos los mensajes que se dan sobre el tema y garantizar que la persona comience a entender cómo poder tomar mejores decisiones sobre su salud”, señaló Juan Thompson, director general de ILAR

Una mujer eligiendo qué producto le ayuda más Imagen generada con IA

El interés por el autocuidado también está creciendo en México

El autocuidado no sólo ha ganado presencia en las conversaciones sobre prevención. También se refleja en el comportamiento de los consumidores y en el crecimiento de productos como medicamentos de venta libre, vitaminas, minerales y suplementos.

De acuerdo con Luis Soares, director general de Opella en México, compartió que este mercado ha crecido alrededor de 6% durante los últimos años.

“El mercado de medicamentos sin prescripción, vitaminas, minerales y suplementos viene creciendo 6% aproximadamente en los últimos años”, explicó.

El directivo señaló que los consumidores tienen cada vez mayor acceso a contenidos relacionados con la salud, pero advirtió que las empresas también tienen la responsabilidad de proporcionar información sustentada en evidencia para que las personas puedan tomar mejores decisiones.

Personas discutiendo sobre el autocuidado Imagen generada con IA

Este crecimiento se mantiene incluso en periodos de desaceleración económica. Según la empresa, el mercado mexicano de autocuidado continúa aumentando entre 5% y 6% cada año debido al interés de las personas por tener una participación más activa en el manejo de su salud.

No obstante, contar con más productos y más información no significa necesariamente que las decisiones sean más seguras. La posibilidad de acceder a medicamentos de venta libre o suplementos debe acompañarse de instrucciones claras, información científica y orientación profesional cuando sea necesaria.

“Es muy importante que los consumidores, ya sea a través del médico o directamente en el punto de venta, estén informados para promover el autocuidado y poder tener el control de su salud en sus manos”, indicó el representante de Opella.

Cinco hábitos necesarios para ir practicando el autocuidado

Comenzar el día con un desayuno equilibrado

Después del ayuno nocturno, el desayuno puede aportar energía y nutrientes para iniciar las actividades diarias. Una opción equilibrada puede combinar fruta, cereales integrales, semillas y alguna fuente de proteína, como huevo, leguminosas o yogur.

Más que buscar un menú perfecto, lo importante es construir una alternativa que pueda mantenerse en el tiempo y se adapte a las necesidades, horarios y condiciones de salud de cada persona.

Mantenerse hidratado

Beber agua durante el día ayuda a regular la temperatura corporal, transportar nutrientes y mantener el funcionamiento normal del organismo. La cantidad necesaria cambia según la edad, la actividad física, el clima, la alimentación y el estado de salud.

Una estrategia sencilla consiste en tener agua disponible, beberla con las comidas y aumentar el consumo durante el ejercicio o en días calurosos, sin esperar siempre a sentir una sed intensa.

Buscar equilibrio en la alimentación

El autocuidado también se construye con las decisiones que se repiten en cada comida. Incluir frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas y fuentes adecuadas de proteína contribuye a una dieta más variada.

El estudio Impacto del bienestar físico y emocional en el consumo masivo, de Kantar, señala que 95% de los hogares mexicanos busca consumir más alimentos preparados en casa que productos procesados, al considerar la alimentación como una vía para cuidar la salud.

Esto no obliga a clasificar los alimentos como “buenos” o “malos”, sino a prestar atención a las porciones, la frecuencia y el equilibrio general de la dieta.

Escuchar al cuerpo al realizar actividad física

Caminar, utilizar las escaleras, bailar, nadar o practicar algún deporte son formas de mantenerse activo. El autocuidado incluye reconocer el cansancio, descansar cuando sea necesario, hidratarse y consumir alimentos que favorezcan la recuperación.

El dolor intenso, el mareo, la falta de aire fuera de lo habitual, el desmayo o las molestias en el pecho no deben asumirse como una consecuencia normal del ejercicio.

Hacer espacio para el descanso

Dormir, realizar pausas y alejarse por momentos de las pantallas también forman parte del cuidado de la salud. El descanso permite la recuperación física y favorece procesos relacionados con la memoria, el estado de ánimo y la concentración.

Según la ENUT 2024, 57.3% de las mujeres y 50.4% de los hombres declaró dedicar tiempo al descanso, la oración o la meditación. Aunque estas actividades no sustituyen la atención psicológica cuando existe un problema de salud mental, pueden formar parte de una rutina cotidiana de bienestar.

“Lo importante no es hacerlo perfecto, sino convertirlo en parte de la rutina”, afirmó Fernanda Bores, nutrióloga de Danone México, quien destacó que desayunar, mantenerse hidratado, realizar actividad física y respetar los momentos de descanso pueden contribuir al cuidado integral de la salud.

bgpa