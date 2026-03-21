Luego de confesar infidelidad, Dave Grohl afirma ir a terapia seis días a la semana

Dave Grohl ha decidido hablar sin reservas sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, marcado por decisiones personales que impactaron tanto su entorno familiar como su estabilidad emocional.

Luego de que en 2024 hiciera pública su infidelidad, el líder de Foo Fighters inició un proceso de transformación que lo llevó a tomar terapia seis días a la semana durante más de un año. El propio músico ha detallado que acumuló más de 430 sesiones, en lo que describe como una etapa enfocada en el análisis personal y la reconstrucción de su vida.

Dave Grohl revela que toma terapia seis días a la semana tras infidelidad

Dave Grohl explica por qué acude a terapia seis días a la semana

En entrevista con The Guardian, el cantante explicó que esta decisión surgió de la necesidad de entender a fondo sus acciones y asumir las consecuencias. El tratamiento intensivo, según sus palabras, le permitió detener el ritmo acelerado que había mantenido durante décadas.

“La validación era un monstruo insaciable”, señaló, al referirse a la constante búsqueda de reconocimiento que marcó gran parte de su trayectoria. Esta reflexión forma parte del proceso que lo llevó a cuestionar su comportamiento tanto en el ámbito personal como profesional.

El músico también destacó que la terapia se convirtió en un espacio para abordar aspectos que había dejado de lado durante años, en medio de giras, grabaciones y compromisos públicos. La constancia en las sesiones ha sido, de acuerdo con sus declaraciones, un elemento clave para sostener este cambio.

La infidelidad que marcó un punto de quiebre

El episodio que detonó esta etapa ocurrió cuando Grohl confirmó que tuvo una hija fuera de su matrimonio con Jordyn Blum, situación que generó un fuerte impacto mediático y personal.

A partir de ese momento, el cantante enfrentó no solo las consecuencias en su vida privada, sino también la exposición pública que acompaña a figuras de alto perfil. La situación lo llevó a replantear su papel como esposo, padre y figura pública.

El propio artista ha reconocido que este proceso implicó asumir responsabilidades y enfrentar decisiones que afectaron directamente a su entorno más cercano, lo que derivó en un periodo de introspección prolongado

Más de 430 sesiones: un proceso poco habitual

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la intensidad del tratamiento. Con más de 430 sesiones en aproximadamente 70 semanas, se trata de un ritmo poco común.

Durante este periodo, el músico optó por reducir su exposición mediática y centrar su atención en su bienestar emocional. Este tipo de decisiones suelen ser recomendadas por especialistas cuando se enfrentan niveles elevados de estrés derivados de conflictos personales y presión pública.

Grohl ha señalado que este espacio constante de reflexión le permitió identificar patrones de conducta y trabajar en cambios concretos, tanto en su vida cotidiana como en sus relaciones personales.

Su familia y el proceso de reconstrucción

El músico mantiene matrimonio con su segunda esposa, Jordyn Blum, desde 2003; juntos han formado una familia con sus tres hijas: Violet, Harper y Ophelia.

En sus declaraciones, el cantante ha dejado claro que uno de sus principales objetivos es reconstruir la relación con su familia. También ha expresado su intención de asumir plenamente su responsabilidad como padre de la nueva menor.

Este proceso implica, según lo que ha compartido, mantener un vínculo cercano con todos sus hijos y trabajar en recuperar la confianza de su entorno más cercano. Especialistas coinciden en que este tipo de reconstrucción requiere tiempo, constancia y compromiso emocional sostenido.

Jordyn Blum y Dave Grohl

De la polémica a la reflexión personal

Más allá del impacto mediático, Grohl ha descrito esta etapa como un momento de aprendizaje. En la misma entrevista, profundizó en la idea de que su carrera estuvo marcada por una necesidad constante de validación, lo que con el tiempo generó un vacío difícil de identificar.

El músico ha encontrado en la terapia una herramienta para comprender ese comportamiento y buscar un equilibrio entre su vida personal y profesional. La música también se mantiene como un canal para procesar emociones y dar sentido a esta etapa.

Lejos de centrarse únicamente en la polémica, el artista ha enfocado su discurso en el proceso de cambio y en las acciones que ha emprendido para reconstruir su estabilidad.

El caso de Dave Grohl muestra un proceso personal que combina exposición pública, decisiones privadas y un esfuerzo sostenido por generar cambios. A través de más de 400 sesiones de terapia, el músico ha documentado una etapa marcada por la introspección y la búsqueda de equilibrio.