Con la llegada de la tecnología y el registro de información de forma digital, escribir a mano parece una costumbre cada vez menos frecuente para akgunas personas. No obstante, especialistas han señalado que este hábito va más allá de plasmar ideas sobre el papel.

Descubre como la escritura a mano favorece la creación de nuevas conexiones neuronales y fortalece la llamada reserva cognitiva, una capacidad que ayuda al cerebro a afrontar los cambios asociados con el envejecimiento.

Escritura a mano ayuda contra el deterioro mental Canva

¿Cómo la escritura a mano ayuda contra el deterioro mental?

La escritura a mano activa distintas áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, la memoria, la coordinación y la planificación. Según la doctora Catalina Alatorre Cruz, investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, este proceso implica tres niveles de procesamiento.

Fonólogico: Encargado de transformar los sonidos en palabras

Grafémico: Responsable de convertir esas palabras en letras

Motor: Coordina los movimientos de la mano para escribir

A diferencia del uso del teclado, escribir a mano estimula más redes neuronales, lo que favorece la consolidación de la información y el aprendizaje. Además, la UNAM destaca que actividades como leer, escribir y aprender nuevas habilidades fortalecen la reserva cognitiva, una capacidad que ayuda al cerebro a compensar los efectos del envejecimiento.

Si bien esta práctica no previene enfermedades neurodegenerativas por sí sola, sí contribuye a mantener el cerebro activo y promover un envejecimiento saludable.

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¿Qué ocurre en el cerebro cuando escribes con lápiz y papel?

Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Psychology, realizado por investigadores de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), analizó la actividad cerebral de estudiantes universitarios mientras escribían a mano y mientras utilizaban un teclado.

Los resultados mostraron que la escritura manual produjo patrones de conectividad mucho más amplios entre regiones del cerebro relacionadas con la memoria, la atención, la integración sensorial y el control del movimiento. En contraste, durante el uso del teclado esa conectividad disminuyó de manera considerable.

Los investigadores explican que esta diferencia ocurre porque escribir sobre papel exige integrar información visual, motora y sensorial de manera simultánea.

Los especialistas consideran que esta mayor conectividad explica por qué la escritura manual continúa siendo una herramienta importante para el aprendizaje, incluso en una época donde predominan los dispositivos electrónicos.

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¿La escritura a mano puede mejorar la memoria y la concentración?

Una investigación publicada en Frontiers in Human Neuroscience encontró que escribir palabras manualmente favorece un procesamiento cerebral más profundo durante el aprendizaje.

Esto ocurre porque cada letra exige movimientos específicos que fortalecen su representación en la memoria, una ventaja que no aparece con la misma intensidad cuando se utiliza un teclado.

La Fundación UNAM también destaca que la escritura manual ofrece beneficios importantes para el desarrollo cognitivo. Entre ellos se encuentran:

Mejora la retención de información

Fortalece la memoria asociada al movimiento

Favorece el desarrollo de la motricidad fina

Contribuye a una mejor comprensión del lenguaje escrito

Ayuda a mejorar la ortografía

Activa múltiples áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria

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¿Quiénes obtienen más beneficios al escribir a mano?

La escritura a mano aporta beneficios en todas las etapas de la vida, aunque sus efectos cambian según la edad. En la infancia favorece el desarrollo cognitivo, fortalece la lectura, la coordinación, la motricidad fina y el lenguaje gracias a la alta neuroplasticidad del cerebro.

En la edad adulta mejora la organización de ideas, la retención de información y el aprendizaje, mientras que en los adultos mayores funciona como un ejercicio de estimulación cognitiva que ayuda a mantener la memoria, la atención, el lenguaje y la capacidad para resolver problemas.

Especialistas aclaran que escribir a mano no previene por sí solo enfermedades como el Alzheimer, sino que forma parte de un estilo de vida saludable que incluye ejercicio, alimentación equilibrada, descanso e interacción social.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que mantenerse mentalmente activo y aprender nuevas habilidades contribuye a preservar las capacidades cognitivas y favorecer un envejecimiento saludable.

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Hábitos sencillos para incorporar la escritura a mano y cuidar la salud del cerebro

Los especialistas recomiendan integrar esta práctica en la rutina diaria mediante actividades simples que estimulen el cerebro de forma constante.

Algunas opciones son:

Escribir la lista del supermercado en lugar de utilizar una aplicación

Llevar una agenda en papel para organizar actividades y compromisos

Tomar apuntes durante reuniones, clases o conferencias

Escribir un diario personal para registrar experiencias o emociones

Redactar cartas o notas para familiares y amigos

Practicar caligrafía o escritura en cursiva para mejorar la coordinación motora

Resolver crucigramas o ejercicios que impliquen escribir palabras y frases

Estos hábitos ayudan a mantener la mente activa y, además, favorecen la organización de ideas y el desarrollo de la creatividad.

La doctora Catalina Alatorre Cruz considera que tanto las escuelas como los hogares deberían conservar la escritura manual como parte de las actividades cotidianas. A su juicio, esta práctica no solo fortalece el aprendizaje, sino que también preserva una habilidad que forma parte de la cultura escrita y del desarrollo humano.

Aunque los dispositivos electrónicos han simplificado muchas tareas, sustituir por completo el lápiz y el papel podría significar la pérdida de un ejercicio que mantiene en funcionamiento distintos circuitos cerebrales.