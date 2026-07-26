Sheinbaum anuncia nuevas obras de agua potable en Acapulco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un nuevo paquete de obras de agua potable, saneamiento e infraestructura hidráulica para Acapulco, Guerrero, como parte del programa integral de recuperación del puerto tras las afectaciones ocasionadas por los huracanes Otis y John.

Durante una visita al municipio, en el marco de la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria afirmó que el Gobierno federal mantiene acciones permanentes para fortalecer los servicios públicos, reducir el riesgo de inundaciones y garantizar el abastecimiento de agua para miles de familias.

Uno de los proyectos prioritarios contempla mejorar el sistema de abastecimiento de agua proveniente del río Papagayo, una de las principales fuentes de suministro para Acapulco.

Claudia Sheinbaum explicó que las bombas que abastecen al puerto resultaron severamente dañadas tras el impacto de los huracanes, por lo que serán sustituidas e instaladas sobre estructuras más altas.

Además, el proyecto contempla la construcción de pozos radiales para proteger la infraestructura hidráulica ante futuras crecidas del río y garantizar la continuidad del servicio durante la temporada de lluvias.

Renovarán la red de agua potable en la zona alta

La presidenta también anunció el inicio de la modernización de la red de distribución de agua potable en las colonias ubicadas en la parte alta del puerto.

Los trabajos comenzarán en Ciudad Renacimiento, una de las zonas con mayores necesidades en materia de abastecimiento, con el objetivo de mejorar el servicio para miles de habitantes.

Asimismo, informó que el Gobierno federal desarrolla un nuevo proyecto hídrico que sustituirá a la cancelada presa La Parota, mediante un sistema de tanques elevados que distribuirán el agua por gravedad hacia diferentes colonias de Acapulco.

Obras para reducir inundaciones y proteger a la población

Como parte del programa de recuperación, también se ejecutan obras enfocadas en disminuir los riesgos durante la temporada de lluvias.

Entre ellas destacan el desazolve y saneamiento de ríos, la limpieza de cauces para incrementar su capacidad hidráulica y reducir la posibilidad de desbordamientos.

Además, la administración federal contempla la limpieza de canales pluviales de la bahía, el desazolve de 13 kilómetros del río La Sabana, la construcción de muros de protección en el canal "El Muerto" y la creación de nuevos espacios públicos.

Gracias por su cálido recibimiento, su confianza y su cariño, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum. X

Cinco nuevas plantas de tratamiento para Acapulco

Durante el recorrido realizado en compañía de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, la presidenta visitó una planta de tratamiento ubicada en la colonia Ciudad Renacimiento, la cual quedó fuera de operación tras el paso de los fenómenos meteorológicos.

En ese contexto, Sheinbaum destacó el esfuerzo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada para ampliar la infraestructura de saneamiento.

"Con el presidente López Obrador, después del "Otis" se hizo una planta de tratamiento, el gobierno del estado hizo otra, la iniciativa privada hizo otra, y nosotros estamos haciendo cinco".

Acapulco recupera su actividad turística y económica

Durante su visita, la mandataria también aseguró que el puerto continúa avanzando en su recuperación económica.

Informó que actualmente Acapulco registra una ocupación hotelera del 78%, cifra que, dijo, podría incrementarse conforme avance la temporada vacacional de verano.

Además, señaló que prácticamente se han recuperado tanto la infraestructura turística como los empleos que resultaron afectados tras el paso de los huracanes Otis y John.