¿Sydney Sweeney fue eliminada de El diablo viste a la moda 2? Esto sabemos

El regreso de El diablo viste a la moda 2 está a días de hacerse realidad, pero no todos los nombres que sonaban alrededor del proyecto llegaron a la pantalla. Uno de los casos más comentados es el de Sydney Sweeney, quien sí participó en la película, pero terminó fuera del corte final.

La noticia se confirmó tras la premiere mundial, donde los asistentes pudieron ver la película completa y notar la ausencia de la actriz, cuyo cameo había sido reportado meses antes durante el rodaje en Nueva York.

El diablo viste a la moda 2 Redes Sociales

El cameo de Sydney Sweeney que no llegó a la versión final de El diablo viste a la moda 2

De acuerdo con información revelada tras el estreno, la participación de Sydney Sweeney en El diablo viste a la moda 2 sí existió y fue grabada como parte de una serie de apariciones especiales dentro de la historia.

La actriz se interpretaba a sí misma en una escena ubicada al inicio de la película. Su personaje estaba vinculado con Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, quien en esta nueva etapa tiene un rol clave dentro del mundo de la moda que rodea a Runway.

Sin embargo, ese momento nunca llegó al público. Según reportes de Entertainment Weekly, la escena tenía una duración aproximada de tres minutos, pero no terminó de encajar en el ritmo narrativo de la película.

Fue así que el cameo fue eliminado para no afectar el desarrollo de la historia.

Sydney Sweeney aparece en la tercera temporada de Euphoria Warner

¿Fue una decisión de edición o por las polémicas de Sydney Sweeney?

El contexto alrededor de la actriz hizo que muchos pensaran en otra razón detrás del corte. En los meses previos al estreno, Sydney Sweeney estuvo en el centro de la conversación por una campaña publicitaria relacionada con una marca de jeans, lo que generó especulación sobre si esto influyó en la decisión.

Sin embargo, la información disponible apunta a un tema estrictamente creativo. El equipo de la película optó por ajustar el montaje final para mantener el ritmo, algo común en producciones de este tipo, especialmente cuando incluyen múltiples cameos.

A diferencia de otros nombres que sí aparecen en pantalla, como Lady Gaga, quien incluso participó en la premiere y confirmó su presencia en algunas escenas, el caso de Sweeney quedó fuera del resultado final.

Sydney Sweeney polémicas Reuters

¿Realmente estuvo en el rodaje?

La participación de la actriz nunca fue confirmada oficialmente por el estudio, pero las imágenes captadas durante el rodaje alimentaron la conversación desde el inicio.

En agosto, varios reportes señalaron que Sydney Sweeney fue vista en Nueva York, saliendo de un camper durante las grabaciones. Su presencia coincidió con la filmación de la secuela, lo que reforzó la idea de su aparición en la película.

A pesar de esto, la propia actriz evitó confirmar su participación. Durante la promoción de otro proyecto, fue cuestionada sobre el tema, pero decidió no dar detalles y enfocarse en su trabajo en ese momento.

Por su parte, la guionista Aline Brosh McKenna habló sobre el ambiente que rodeó al rodaje y la cantidad de especulaciones que surgieron en redes sociales.