El estreno de Euphoria 3 volvió a poner el foco en algo que no tiene que ver directamente con la historia de la serie, sino más bien la supuesta relación distante entre Zendaya y Sydney Sweeney. Pero, ¿qué pasó entre las dos actrices?

Durante la premiere en Los Ángeles, ambas actrices evitaron coincidir frente a las cámaras, un detalle que no pasó desapercibido y que reactivó los rumores sobre un conflicto que se arrastra desde hace meses.

Aunque el regreso de la producción de HBO Max estaba marcado como uno de los eventos más esperados del año, la conversación se desvió rápidamente hacia el comportamiento del elenco, especialmente por la ausencia de fotos conjuntas entre sus dos protagonistas.

Una alfombra roja sin coincidencias entre Zendaya y Sydney Sweeney

Zendaya y Sydney Sweeney no posaron juntas en ningún momento, algo que contrasta con dinámicas anteriores del elenco.

Mientras tanto, Sweeney sí apareció acompañada por Maude Apatow —con quien comparte trama como hermanas en la serie— y por el creador Sam Levinson. La ausencia de Zendaya en esas fotografías fue interpretada como una señal más de la supuesta distancia.

¿Qué pasó entre Zendaya y Sydney Sweeney? La tensión que marcó la premiere de Euphoria 3 Reuters

La razón por la que podrían estar peleadas Zendaya y Sydney Sweeney

Las especulaciones sobre un quiebre entre Zendaya y Sydney Sweeney no son nuevas. Según reportes que circularon meses atrás, la relación cercana que ambas desarrollaron desde 2019 comenzó a deteriorarse por diferencias ideológicas y decisiones públicas.

Por un lado, Zendaya ha sido constante en su postura crítica frente a temas como el racismo y la representación en la industria, además de haber manifestado abiertamente su rechazo a las políticas de Donald Trump. En distintas entrevistas, ha hablado sobre su papel dentro de Hollywood y el uso de su plataforma para visibilizar desigualdades.

En contraste, Sydney Sweeney ha sido vinculada con posturas conservadoras. Parte de la conversación surgió cuando se viralizaron imágenes familiares relacionadas con el movimiento político republicano, lo que colocó a la actriz en el centro del debate digital.

Uno de los puntos que habría marcado un antes y un después fue la campaña publicitaria de Sweeney con American Eagle. El eslogan “Sydney Sweeney has good jeans” generó interpretaciones polémicas por el juego de palabras en inglés entre “jeans” (vaqueros) y “genes”.

Algunas críticas señalaron que el mensaje podía leerse como una referencia problemática, lo que llevó a cuestionamientos en redes sociales. La actriz, sin embargo, restó importancia al tema en entrevistas posteriores, asegurando que la reacción la tomó por sorpresa y que no le dio mayor seguimiento.

Más adelante, en una conversación con GQ, Sweeney dejó claro que no planeaba disculparse y que entendía mejor el contexto de lo que muchos asumían. Esa postura también alimentó la percepción de distancia con Zendaya, considerando las diferencias en sus discursos públicos.

Un gesto en la premiere de Euphoria 3 reaviva rumores de tensión entre Zendaya y Sydney Sweeney. Reuters

Promoción separada y estrategia marcada

De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales, el calendario de promoción de Euphoria temporada 3 habría sido diseñado para evitar que ambas actrices coincidan en entrevistas o eventos.

Aunque no existe una confirmación oficial por parte del equipo de producción, la dinámica vista en la première encaja con esa narrativa. Fuentes citadas en reportes previos aseguran que Zendaya habría optado por mantener distancia en apariciones públicas, priorizando su imagen y posicionamientos personales.

A nivel industria, este tipo de decisiones no son inusuales cuando existen tensiones entre talentos, especialmente en proyectos de alto perfil donde la imagen del elenco juega un papel clave.

Un gesto en la premiere de Euphoria 3 reaviva rumores de tensión entre Zendaya y Sydney Sweeney. Reuters

¿Cuándo se estrena Euphoria 3?

Más allá de la polémica, Euphoria 3 llega este 12 de abril a HBO Max, con novedades importantes como la participación de Rosalía y nuevas líneas narrativas que buscan mantener el impacto de las temporadas anteriores.